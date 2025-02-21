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الامارات | إسماعيل الخوري أميناً عاماً مساعداً للاتحاد الآسيوي للشطرنج

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  • الامارات | إسماعيل الخوري أميناً عاماً مساعداً للاتحاد الآسيوي للشطرنج 1/2
  • الامارات | إسماعيل الخوري أميناً عاماً مساعداً للاتحاد الآسيوي للشطرنج 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي للشطرنج، برئاسة الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، اعتماد تعيين الدكتور إسماعيل إبراهيم الخوري في منصب الأمين العام المساعد.

جاء ذلك خلال اجتماع الربع الأول لمجلس إدارة الاتحاد الآسيوي، أول من أمس، عبر «تقنية الاتصال المرئي»، حيث رحّب الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، بانضمام الخوري إلى الفريق القيادي للاتحاد، بفضل خبراته الواسعة في المجالات الإدارية والفنية والاستراتيجية، التي ستُشكل إضافة قيمة لمسيرة تطوير الشطرنج في القارة الآسيوية، وأكّد الخوري عزمه على بذل جهوده لتعزيز مكانة الاتحاد الآسيوي للشطرنج، ودعم المبادرات التي تسهم في تطوير اللعبة على المستويين القاري والدولي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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