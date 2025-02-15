الامارات | جودة المهاجمين وخبرة «النمر» تقودان خورفكان للفوز الخامس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفع خورفكان رصيده إلى النقطة 18 في المركز العاشر بجدول ترتيب فرق دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، بعد فوزه، أول من أمس، بثلاثية نظيفة على العروبة في الجولة الـ16 من المسابقة، فيما واصل العروبة نتائجه السلبية، إذ تعرض للخسارة للمرة الـ15 من أصل 16 مباراة خاضها حتى الآن في المسابقة، وتجمد رصيده عند ثلاث نقاط في المركز الأخير بجدول الترتيب.

ونجح خورفكان من تحقيق الانتصار الخامس في الموسم الحالي، وكسب النتيجة بفضل عوامل مهمة، أبرزها جودة اللاعبين المهاجمين، وفي الصدارة منهم إيلتون فيليبي وعمر كيتا، بجانب استثمار أنصاف الفرص لتسجيل الأهداف، مستثمراً ضعف الانسجام في صفوف العروبة، بجانب القراءة الفنية المميزة لمدرب خورفكان عبدالمجيد النمر.

ولم ينجح العروبة من التسجيل خلال المباراة، على الرغم من استحواذه على الكرة بنسبة 62%، والتسديدات التي بلغت 15 تسديدة، إضافة إلى ست ضربات ركنية لم يتمكن لاعبو العروبة من استثمارها، بينما تمكن خورفكان من تسجيل ثلاثة أهداف من فرص محدودة كانت كافية لتحقيق الفوز.