بطولة إنكلترا:ايفرتون ينتزع تعادلا قاتلا من ليفربول ويمنعه من الابتعاد 9 نقاط في الصدارة

الرياص - اسماء السيد - لندن : سجَّل إيفرتون هدفا قاتلا في وقت متاخر من الوقت بدل الضائع وانتزع تعادلا من جاره وضيفه ليفربول 2 2 الاربعاء في مباراة مؤجلة من المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الانكليزي لكرة القدم في آخر دربي مرسيسايد على ملعب "غوديسون بارك" قبل انتقاله الى ملعبه الجديد براملي مور دوك قريبا.

وكان إيفرتون البادئ بالتسجيل عبر مهاجمه بيتو من غينيا الاستوائية (11)، ورد ليفربول بهدفين للاعب وسطه الارجنتيني أليكسيس ماك أليستر (16) وهدافه الدولي المصري محمد صلاح (73)، قبل أن يخطف القائد جيمس تاركوفسكي هدف التعادل في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع.

ومنع ايفرتون بالتالي جاره من الابتعاد بفارق 9 نقاط في صدارة الترتيب عن ارسنال الثاني وبات سبع نقاط فقط (57 مقابل 50) في صراعهما على اللقب.

ودخل ليفربول المواجهة وهو يلملم جراحه جراء خروجه من مسابقة الكأس نهاية الاسبوع أمام بليموث أرغايل صاحب المركز الأخير في المستوى الثاني "تشاميونشيب" 0 1 علما بانه خاض اللقاء بتشكيلة رديفة.

وبدد بليموث بذلك حلم الرباعية لليفربول الذي يتصدر الدوري وبلغ نهائي كأس الرابطة المحلية حيث يلتقي نيوكاسل في النهائي في 16 اذار/مارس المقبل، كما انه بلغ ثمن نهائي مسابقة دوري ابطال اوروبا بتصدره المجموعة الموحدة.

وكان اللقاء هو الـ245 بين الفريقين في مختلف المسابقات والـ211 في الدوري.

وبدأت المباراة سريعة من قبل الطرفين لكن من دون فرص حقيقية، الى ان جاءت الدقيقة 12 عندما احتسب الحكم مايكل أوليفر مخالفة لمصلحة ايفرتون في منتصف الملعب لعبها المدافع جاريد برايثويت ماكرة باتجاه بيتو الذي كسر مصيدة التسلل منفردا بالحارس البرازيلي أليسون بيكر وسدد الكرة زاحفة داخل الشباك (11).

ولم تدم فرحة إيفرتون بالهدف طويلا لان ليفربول ادرك التعادل بعدها بأربع دقائق عندما مرر صلاح كرة عرضية متقنة تابعها ماك اليستر رأسية من مسافة قريبة داخل شباك الحارس جوردان بيكفورد.

وفي الشوط الثاني وعلى الرغم من افضلية ايفرتون نسبيا، نجح صلاح في منح التقدم لليفربول عندما استغل كرة مرتدة من رأس برايثوايت اثر تسديدة لكورتيس جونز من مسافة قريبة فتابعها بيمناه داخل الشباك (73).

والهدف هو الثاني والعشرون لصلاح في الدوري فعزز صدارته لترتيب الهدافين متقدما بفارق 3 اهداف عن مهاجم مانشستر سيتي الدولي النروجي ارلينغ هالاند.

وكاد صلاح يضيف الهدف الثالث لفريقه عندما تلقى كرة متقنة من البديل الدولي البرتغالي ديوغو جوتا سددها بيسراه لكن بيكفورد طار لها ببراعة (88).

وفي الثواني الاخيرة نجح قلب الدفاع تاركوفسكي في استغلال كرة ساقطة داخل المنطقة فسددها "على الطاير" داخل شباك ليفربول وسط فرحة هستيرية في المدرجات.