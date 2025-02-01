شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 1 –2 – 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 1 –2 – 2025 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها: إعلان الأهلي قائمته لمباراة مودرن سبورت غدا، والكشف عن حالة محمود بنتايج بعد إصابته في مباراة بيراميدز أمس.

صفقات الأهلى الشتوية تدعم قائمة مباراة مودرن سبورت

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادًا ‏لمباراة مودرن سبورت المقرر لها مساء غد ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة ‏لبطولة الدوري الممتاز.‏



الفحوصات تثبت سلامة محمود بنتايج من الإصابات واختبار طبى جديد غدا

قال الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن المغربي محمود بنتايج الظهير الأيسر للأبيض خضع لفحص طبي شامل، بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة بيراميدز بالأمس في مسابقة الدوري.



الاتحاد السكندري يوقع عقدا مع نور البحار لمدة 3 مواسم ونصف

أنهى مسئولو نادي الاتحاد السكندري إجراءات التعاقد مع نور الدين البحار، لاعب اتحاد جدة السعودي السابق، لمدة 3 مواسم ونصف، لتدعيم صفوف زعيم الثغر الفترة القادمة من عمر الموسم الحالي.



بـ 10 لاعبين.. البنك الأهلى يفوز على إنبى 1 - 0 بدورى Nile.. فيديو

فاز البنك الأهلى، على إنبى بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دورى Nile".



التعادل 1-1 يحسم مواجهة المصرى وزد فى دورى NILE.. فيديو

حسم التعادل الإيجابى بهدف لكل فريق مواجهة المصرى البورسعيدى وإنبى في المباراة التي جمعتهما اليوم باستاد السويس الجديد، بالجولة الـ11 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".



ليس زيزو فقط.. الزمالك يستعد لإعلان تجديد عقود لاعبيه بعد قرار جروس

يستعد مسئولو نادى الزمالك لحسم ملف تجديد عقود اللاعبين خلال الأيام المقبلة، بعد الانتهاء من ملف مستحقات اللاعبين المتأخرة ومنحها لهم الخميس الماضي، خاصة أن ذلك الأمر كان على رأس أولويات المجلس فى القلعة البيضاء.



تفاصيل جلسة جروس مع لاعبى الزمالك بعد الخسارة من بيراميدز

عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم، السبت، على ملعب النادي، استعداداً للقاء الإسماعيلي المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.



الاتحاد الأفريقي يشيد بالأداء الاستثنائي لفراعنة اليد فى بطولة العالم

هنأ الاتحاد الأفريقي لكرة اليد، برئاسة منصور أرينو، نظيره المصري برئاسة خالد فتحي على الأداء الاستثنائي الذي قدمة منتخبنا الأول في بطولة العالم لكرة اليد، والتي حقق فيها فراعنة اليد إنجازا تاريخيا بالفوز بالمركز الخامس فى بطولة العالم التي استضافتها كرواتيا والدنمارك والنرويج خلال الفترة من 14 يناير الماضي وحتى 2 فبراير الجاري.



هل طلب كولر إعادة محمد عبد المنعم للأهلي خلال الميركاتو الشتوي؟

نفى مصدر في النادي الأهلي ما تردد مؤخراً بشأن رغبة السويسري مارسيل كولر المدير الفني في إعادة محمد عبد المنعم مدافع الفريق السابق، والمحترف في نادي نيس الفرنسي حالياً.