شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 8 - 3 - 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 8 - 3 - 2025، العديد من الأخبار والأحداث المهمة، على رأسها تأجيل مباراة الزمالك وسموحة بكأس مصر، واقتراب طاقم مصرى من ادارة مباراة القمة.

أعلنت قنوات أون سبورت الحصول على حقوق نقل مباراتي منتخب مصر الأول لكرة القدم أمام إثيوبيا و سيراليون ، المقرر لهما 21 و25 مارس الجاري، فى الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

اتحاد الكرة يهنئ محمد صلاح بلقب الهداف التاريخى للأجانب بالدورى الإنجليزى

هنأ الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة هانى أبو ريدة، الفرعون المصرى محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزى، بمناسبة تتويجه بلقب الهداف التاريخي للأجانب في الدوري الإنجليزي بعد ما عادل رقم أجويرو. كشف مصدر باتحاد الكرة، عن أن الأقرب حتى الآن أن يدير مباراة القمة بين الأهلى والزمالك الثلاثاء المقبل فى افتتاح المرحلة الثانية من الدورى المصرى طاقم حكام مصرى. قرر الاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة الزمالك وسموحة في الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر السبت 15 مارس الجاري، بدلًا من موعدها السابق، الجمعة 14 من الشهر ذاته، نظرًا لظروف تحديد مباراة الزمالك مع الأهلي في مرحلة البطولة بدوري القسم الأول "دوري نايل" يوم 11 مارس.

منتخب مصر بالأحمر وجنوب أفريقيا بالأصفر فى إياب تصفيات أمم أفريقيا للمحليين

أسفر الاجتماع الفني لمباراة مصر أمام جنوب أفريقيا في إياب تصفيات كأس الأمم الأفريقية للمحليين عن ارتداء المنتخب المصري عن القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأسود، بينما يرتدي الضيوف القميص الأصفر والشورت الأخضر والشراب الأصفر.

يفاضل السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، بين الثنائى عمر كمال عبد الواحد ومحمد هانى لاعبى الفريق لاختيار أحدهما للمشاركة بشكل أساسى فى مباراة القمة أمام الزمالك.

مازال ملف تجديد عقد أحمد مصطفى "زيزو" نجم الزمالك يسيطر على سطح الأحداث الكروية داخل القلعة البيضاء ، خاصة أن لجنة التخطيط بالنادى لم تتخذ أي خطوة جديدة في هذا الأمر، فى الوقت الذى ينتهى فيه عقد اللاعب آخر الموسم الجاري.