شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يهزم سبورتنج ويحصد برونزية سوبر رجال الكرة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد و عمر مراد و تصوير حسن محمد

حصد فريق رجال الكرة الطائرة بنادى بتروجت برونزية كأس السوبر المصري للموسم المحلي 2023-2024 بالفوز على سبورتنج بنتيجة 3-1 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

فيما يتنافس الأهلي مع الزمالك بعد قليل علي اللقب علي نفس الصالة .

تأهل الأهلي إلي النهائي بالفوز على نظيره بتروجت بنتيجة 3-0، بينما تأهل الزمالك بالفوز على سبورتنج.

وأقيمت مباريات سوبر الرجال للموسم المحلي 2023-2024، بحضور جماهيري وفقا لقرار الاتحاد المصري للكرة الطائرة.

وضرب فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك، موعدا مع الأهلي في بلاي أوف نصف الدوري الممتاز بعد الفوز على نظيره طلائع الجيش بنتيجة 3-0، في مباراة فاصلة لحسم المقعد الرابع في نصف نهائي دورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2024-2025.

وتأهل الأهلى إلى نصف النهائي بعد الفوز على سموحة، وصعد أيضا بتروجت بعد الفوز على القناة، وكذلك الاتحاد السكندرى على حساب سبورتنج، وحسم الزمالك المتأهل الرابع على حساب الطلائع.