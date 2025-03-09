شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدخل معسكرا مغلقا غدا استعدادا لمواجهة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى جوزيه بيسيرو، على دخول الفريق معسكر إعداد مغلق بداية من غد الأحد، استعدادًا لمواجهة الأهلى فى مباراة القمة رقم 130 بمسابقة الدورى.

ويرغب الجهاز الفنى للزمالك فى فرض حالة من التركيز على اللاعبين لحين لقاء المارد الأحمر، حيث سيدخل الفريق معسكر مغلق بداية من غدًا وحتى موعد المباراة.

ويلتقى الزمالك مع الأهلى فى التاسعة والنصف مساء الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدور الثاني من مسابقة الدورى.

ووضع جوزيه بيسيرو برنامجاً خاصاً لناصر منسي لاعب الفريق لتجهيزه لمباراة الأهلى، حيث غاب ناصر منسي عن صفوف الزمالك في مباراة مودرن سبورت وأقيمت أمس الجمعة ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر، والتي حسم فيها تأهله للدور ربع النهائي بسبب إجهاد عضلى وفضل الجهاز الفني إراحته استعدادا للقمة.

وفرض بيسيرو حظراً إعلامياً على لاعبى الزمالك، وطالبهم بعدم استخدام وسائل التواصل الاجتماعى حتى لا يؤثر هذا الأمر على تشتت تركيزهم، وطالبهم بالفوز وحصد الثلاث نقاط للحفاظ على حظوظ الفريق فى المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم.

وشدد جوزيه بيسيرو على لاعبى الزمالك بعدم الاستسلام لفكرة ضياع لقب الدورى هذا الموسم، محذراً من تأثير هذه النغمة على تركيزهم، وأكد لهم أن الفوز على الأهلى فى مباراة القمة الثلاثاء المقبل تعادل 6 نقاط، والانتصار فيها يعنى الإبقاء على آمال الفريق الأبيض فى المنافسة.