شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 8 - 3 - 2025 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 8 - 3 - 2025، العديد من الأخبار والأحداث المهمة، على رأسها تتويج محمد صلاح بلقب الهداف التاريخى للأجانب بالدورى الإنجليزى، واقتراب طاقم مصرى من ادارة مباراة القمة تحكيميا.
اتحاد الكرة يهنئ محمد صلاح بلقب الهداف التاريخى للأجانب بالدورى الإنجليزى
هنأ الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة هانى أبو ريدة، الفرعون المصرى محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزى، بمناسبة تتويجه بلقب الهداف التاريخي للأجانب في الدوري الإنجليزي بعد ما عادل رقم أجويرو.
كشف مصدر باتحاد الكرة، عن أن الأقرب حتى الآن أن يدير مباراة القمة بين الأهلى والزمالك الثلاثاء المقبل فى افتتاح المرحلة الثانية من الدورى المصرى طاقم حكام مصرى.
أعلنت قنوات أون سبورت الحصول على حقوق نقل مباراتي منتخب مصر الأول لكرة القدم أمام إثيوبيا و سيراليون ، المقرر لهما 21 و25 مارس الجاري، فى الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.
قرر الاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة الزمالك وسموحة في الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر السبت 15 مارس الجاري، بدلًا من موعدها السابق، الجمعة 14 من الشهر ذاته، نظرًا لظروف تحديد مباراة الزمالك مع الأهلي في مرحلة البطولة بدوري القسم الأول "دوري نايل" يوم 11 مارس.
التقى هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ، فيلتوود هاييا رئيس الاتحاد المالاوي لكرة القدم، صباح اليوم، بمقر الاتحاد الجديد بمدينة السادس من أكتوبر.
قرر مسئولو النادى الأهلى تأجيل مناقشة ملف تمديد عقود اللاعبين بشكل مؤقت لحين انتهاء مباراة القمة أمام الزمالك بدوري نايل، لفرض مزيدٍ من التركيز على جنبات الفريق، خاصة أن اللقاء المقبل مؤثر على فرص تتويج المارد الأحمر ببطولة الدوري هذا الموسم.
يفاضل السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، بين الثنائى عمر كمال عبد الواحد ومحمد هانى لاعبى الفريق لاختيار أحدهما للمشاركة بشكل أساسى فى مباراة القمة أمام الزمالك.
قال أحمد دياب رئيس رابطة الأندية إنه يعلم أن الدوري صعب، مؤكداً أن هذا الأمر يصب في مصلحة الكرة المصرية، لافتاً إلى أن الجماهير استمتعت بنظام الدوري الاستثنائي.
ما زال ملف تجديد عقد أحمد مصطفى "زيزو" نجم الزمالك يسيطر على سطح الأحداث الكروية داخل القلعة البيضاء ، خاصة أن لجنة التخطيط بالنادى لم تتخذ أي خطوة جديدة في هذا الأمر، فى الوقت الذى ينتهى فيه عقد اللاعب آخر الموسم الجاري.
يدرس البرتغالى جوزيه بيسيرو ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، استمرار محمد صبحى فى حراسة مرمى الفريق أمام الأهلى، المقرر لها الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
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