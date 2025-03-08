شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 8 - 3 - 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 8 - 3 - 2025، العديد من الأخبار والأحداث المهمة، على رأسها تتويج محمد صلاح بلقب الهداف التاريخى للأجانب بالدورى الإنجليزى، واقتراب طاقم مصرى من ادارة مباراة القمة تحكيميا.

اتحاد الكرة يهنئ محمد صلاح بلقب الهداف التاريخى للأجانب بالدورى الإنجليزى

هنأ الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة هانى أبو ريدة، الفرعون المصرى محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزى، بمناسبة تتويجه بلقب الهداف التاريخي للأجانب في الدوري الإنجليزي بعد ما عادل رقم أجويرو. كشف مصدر باتحاد الكرة، عن أن الأقرب حتى الآن أن يدير مباراة القمة بين الأهلى والزمالك الثلاثاء المقبل فى افتتاح المرحلة الثانية من الدورى المصرى طاقم حكام مصرى. أعلنت قنوات أون سبورت الحصول على حقوق نقل مباراتي منتخب مصر الأول لكرة القدم أمام إثيوبيا و سيراليون ، المقرر لهما 21 و25 مارس الجاري، فى الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026. قرر الاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة الزمالك وسموحة في الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر السبت 15 مارس الجاري، بدلًا من موعدها السابق، الجمعة 14 من الشهر ذاته، نظرًا لظروف تحديد مباراة الزمالك مع الأهلي في مرحلة البطولة بدوري القسم الأول "دوري نايل" يوم 11 مارس.

التقى هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ، فيلتوود هاييا رئيس الاتحاد المالاوي لكرة القدم، صباح اليوم، بمقر الاتحاد الجديد بمدينة السادس من أكتوبر.