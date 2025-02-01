شكرا لقرائتكم خبر عن الدوحة تكرم نجوم الثقافة الرياضية العربية لعام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

تستضيف العاصمة القطرية الدوحة، صباح غد الأحد، حدثا رياضيا كبيرا يتمثل فى تنظيم مؤتمر بعنوان "صناعة البطل الأولمبي من الانتقاء إلى التتويج"، وحفل تتويج الفائزين بجائزة الاتحاد العربي للثقافة الرياضية عن عام 2024.

ويرعى الاحتفالية الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني وزير الشباب والرياضة بدولة قطر، في حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، والفريق جبريل الرجوب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بدولة فلسطين، والدكتور جورج كلاس وزير الشباب والرياضة بالجمهورية اللبنانية، والوزير المفوض فيصل غسال مدير ادارة الرياضة بجامعة الدول العربية، وسعادة محمد يوسف المانع النائب الاول لرئيس اللجنة الأوليمبية القطرية ورئيس مجلس أمناء الاتحاد العربي والإعلامي أشرف محمود رئيس الاتحاد العربي للثقافة الرياضية، وعدد من الشخصيات والقيادات الرياضية القطرية والعربية وأعضاء الاتحاد العربي للثقافة الرياضية، وعدد من نجوم الرياضة العربية المتوجين بالجائزة.



صناعة البطل



أبطال جائزة الثقافة الرياضية

وتعد جائزة الاتحاد العربي للثقافة الرياضية واحدة من أهم الجوائز الرياضية في الوطن العربي، التي تهدف الى ترسيخ قيم الوفاء والتقدير لمن قدموا جهودا مخلصة لخدمة الرياضة العربية، وكذلك أصحاب الإنجازات والمبادرات وتشجيع الواعدين من الرياضيين العرب، وكانت أول نسخة للجائزة في عام 2019 في دبي والثانية والخامسة بالقاهرة والثالثة والرابعة بعمان.

وتحظى الجائزة برعاية كريمة من قبل جامعة الدول العربية ومجلس وزراء الشباب والرياضة العرب ، وكان الاتحاد اعلن في مؤتمر صحفي مطلع ديسمبر الماضي في القاهرة اسماء المكرمين الذين سيتم تكريمهم غدا الاحد في الدوحة ، وتتضمن الحائزة عدة فئات اولها جائزة الثقافة الرياضية العربية لشخصية العام 2025 وتوج بها:

السيد /محمد يوسف المانع رئيس مجلس امناء الاتحاد العربي للثقافة الرياضية

وجائزة الثقافة الرياضية العربية لأفضل انجاز رياضي عربي -رجال وتوج بها المصري احمد الجندي صاحب ذهبية الخماسي في اوليمبياد باريس ٢٠٢٤

وجائزة الثقافة الرياضية العربية للانجاز الرياضي العربي سيدات وتوجت بها اللاعبة الجزائرية ايمان خليف صاحبة ذهبية الملاكمة في اولمبياد باريس ٢٠٢٤

وجائزة الثقافة الرياضية العربية للمسؤلية المجتمعية وفاز بها مركز زها الثقافي المملكة الاردنية الهاشمية وجمعية التميز الرياضي￼￼ مركز الاحياء الرياضية بامارة المدينة المنورة المملكة العربية السعودية.



ومنحت جائزة الثقافة الرياضية العربية التقديرية الى كل من السيد سيف حامد رئيس الاتحاد الافريقي للهوكي مصر والدكتور يوسف عبد الله الشواربه امين عمان الكبرى والدكتور ثاني الكواري نائب رئيس المجلس الاوليمبي الآسيوي قطر.



وفوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم المغرب ومحمد سالم العماري الرئيس التنفيذي السابق للجنة الاوليمبية الليبية وجائزة الثقافة الرياضية العربية للعطاء ٢٠٢٤ توج بها الدكتور ساري حمدان النائب الاول لرئيس اللجنة الاوليمبية الاردنية والدكتور اشرف مرعي رئيس اللجنة البارلمبية المصري الاسبق والقطري حمد لحدان ، مساعد امين عام اللجنه الاولمبية القطرية .

واختارت جائزة الثقافة الرياضية العربية للاعلام كل من الاعلامي القطري عبد الله المري رئيس تحرير جريدة الراية والعراقي علي رياح والتونسي الدكتور رضا النجار المشرف على اكاديمية التدريب باتحاد اذاعات الدول العربية ، واذاعة الرياض بالمملكة العربية السعودية واليمني عبد الله الحرازي

اما جائزة الثقافة الرياضية العربية للمبادرات الشبابية فذهبت الى مبادرة كرتنا ثقافتنا للدكتور جاسم الياقوت من المملكة العربية السعودية ومبادرة أنهض وحلق لمؤسسها معتصم صالح الغريري من المملكة الاردنية الهاشمية



وفاز كل الفلسطينية مريم امين بشارات بطلة الكاراتيه والسعودية دينا ابو طالب بطلة التايكوندو والسباح السعودي زيد السراج والمصرية سارة عمرو حسني لاعبة السلاح بجائزة الثقافة الرياضية العربية للبطل الواعد

وكانت جائزة الثقافة الرياضية العربية لحدث العام من نصيب الاتحاد القطري لكرة القدم لتنظيمه بطولة كأس اسيا لكرة القدم قطر 2024 وكأس القارات فيفا للاندية قطر 2024

فيما ذهبت جائزة الثقافة الرياضية العربية لافضل انجاز بارالمبي سيدات ٢٠٢٤ الى الرباعة المصرية رحاب رضوان وجائزة الثقافة الرياضية العربية لافضل انجاز باراليمبي -رجال ٢٠٢٤ الى العداء الجزائري عثماني اسكندر وجائزة الثقافة الرياضية العربية للرياضي العربي المثالي ٢٠٢٤ توج بها القطري معتز برشم قطر.



وجائزة الثقافة الرياضية العربية للرياضية العربية المثالي للعداءة التونسية حبيبة لغريبي.



واختار الاتحاد العربي ثلاثة من نجوم الرياضة ليمنحهم لقب سفير الثقافة الرياضية العربية للعام 2025 وهم المصرية هداية ملاك والفارس السعودي رمزي الدهامي السعودي والرامي الكويتي فهد الديحاني ، والعداء المغربي هشام الكروج.



وذهبت جائزة الثقافة الرياضية العربية لافضل هيئة رياضية عربية ٢٠٢٤ الى اللجنة الاوليمبيةالبحرينية و اللجنة البارالمبية الجزائرية والاتحاد المصري الخماسي الحديث.