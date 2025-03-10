شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يحدد 16 مارس موعدا لانطلاق معسكر منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، يوم 16 مارس الجاري موعدا لانطلاق معسكر المنتخب استعدادا لمباراتي أثيوبيا وسيراليون في تصفيات كأس العالم.

ويدخل منتخب مصر معسكر شهر مارس استعدادا لمباراتى إثيوبيا وسيراليون ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، ويتواجد منتخب مصر فى المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، مع منتخبات بوركينا فاسو، إثيوبيا، غينيا بيساو، سيراليون وجيبوتي.

ويتصدر منتخب مصر حاليًا جدول ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، برصيد 10 نقاط، بعد خوض 4 مباريات، مُحققًا 3 انتصارات وتعادل وحيد.

وتقرر سفر منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن المدير الفني، إلى المغرب على متن طائرة خاصة من أجل مواجهة منتخب إثيوبيا في الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، خاصة أن إثيوبيا ممنوعة من اللعب على أرضها بناءً على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لعدم توافر الشروط الخاصة بالمباريات المؤهلة للمونديال.