شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يهزم سموحة ويحسم لقب سوبر سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 09 مارس 2025 11:02 م

فاز فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره سموحة بنتيجة 31-22 على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر ليتوج باللقب. أقيم اللقاء بحضور عدد محدد من كلا الناديين وأعضاء مجالس الإدارات.

فيما يقام سوبر رجال اليد يوم الجمعة المقبل بين الأهلى مع سبورتنج على نفس الصالة فى نفس التوقيت.

وواصل فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى صدارة ترتيب دورى محترفى كرة اليد للموسم المحلى 2024-2025 بعد انتهاء الجولة التاسعة بالمرحلة النهائية بالدورى برصيد 33 نقطة.

فيما حل الزمالك فى المركز الثانى برصيد 28 نقطة ومن بعده سبورتنج ثالثا برصيد 24 نقطة ثم سموحة رابعا برصيد 18 نقطة، يليه البنك الأهلى خامسا برصيد 13 نقطة.

ومن المقرر أن تقام الجولة العاشرة يوم 21 مارس الجارى بلقاءات بين كلا من، سموحة مع الزمالك وطلائع الجيش مع الأهلى وسبورتنج مع البنك الأهلى والزهور مع هليوبوليس.

فيما توج فريق كرة اليد بالنادى الأهلى بلقب دورى المرتبط بالمحترفين مواليد 2004 رسميا بالفوز على نظيره البنك الأهلى فى الختام.