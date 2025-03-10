شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 9 / 3 / 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 9 / 3 / 2025 العديد من الأخبار، منها: استبعاد معلول وعطية الله من قائمة الأهلي لمباراة القمة، والزمالك يستبعد شلبي.

مصر تودع تصفيات أمم افريقيا للمحليين بعد الهزيمة أمام جنوب أفريقيا 3 /1

ودع منتخب مصر للمحليين تصفيات أمم أفريقيا بعد الهزيمة 1 / 3 أمام منتخب جنوب أفريقيا في لقاء الإياب الذى أقيم باستاد هيئة قناة السويس في إياب المرحلة الأولى بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا للمحليين. الأهلي يهزم سموحة ويحسم لقب سوبر سيدات اليد

فاز فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره سموحة بنتيجة 31-22 على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر ليتوج باللقب. أقيم اللقاء بحضور عدد محدد من كلا الناديين وأعضاء مجالس الإدارات. كولر يستبعد معلول وعطية الله وطاهر من قائمة الأهلي لمباراة الزمالك

استقر مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي على استبعاد الثلاثي علي معلول وطاهر محمد طاهر ويحيى عطية الله لاعبي الفريق من قائمة مباراة القمة 130 أمام الزمالك، والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الأولى من المرحلة الثانية لبطولة الدوري المصري.

نيمار يقود منتخب المحليين أمام جنوب أفريقيا في إياب تصفيات كأس الأمم

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر للمحليين، بقيادة وائل رياض، تشكيل الفراعنة لمواجهة جنوب أفريقيا باستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، فى "إياب" المرحلة الأولى بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا للمحليين "الشان".

اتحاد الكرة: إقامة نهائي كأس مصر فى النصف الثاني من مايو المقبل

حدد مسئولو اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبو ريدة، النصف الثاني من شهر مايو المقبل موعداً لنهائي كأس مصر في نسخته الحالية.

مباراة بالدوري التونسي تُبعد الغندور عن قمة الأهلي والزمالك.. وبسيوني يقترب

ابتعد الحكم الدولي أحمد الغندور عن إدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك فى الدوري المصري، المقرر لها مساء الثلاثاء المقبل، بعدما تأكد إسناد مباراة له بالدوري التونسي يوم 12 مارس الجاري.

كولر يفاضل بين رامي ربيعة والعش لمجاورة داري فى دفاع الأهلي أمام الزمالك

يفاضل السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، بين الثنائى رامى ربيعة ومصطفى العش مدافعى الفريق لاختيار أحدهما لمجاورة المغربى أشرف داري فى قيادة دفاع المارد الأحمر فى المباراة المقبلة أمام الزمالك.

الزمالك يغرم مصطفى شلبى ويستبعده من مواجهة الأهلى فى القمة

استقر الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك على معاقبة مصطفى شلبي لاعب الفريق، بعد اعتراضه على التبديل فى مواجهة مودرن سبورت ببطولة كأس مصر الماضية.

تحركات سرية لتأمين زيزو من الرحيل.. تفاصيل خطة الزمالك لتجديد عقد اللاعب

تكثف لجنة التخطيط بـ نادى الزمالك من خطواتها لتوفير السيولة المالية لتجديد عقود اللاعبين التى تنتهى آخر الموسم، وعلى رأسهم أحمد مصطفى "زيزو"، خاصة أنه من أبرز اللاعبين الذين لم يتوصل معهم مسئولو القلعة البيضاء إلى اتفاق حتى الآن بسبب بعض الخلاف فى وجهات النظر على المقابل المادي.

6 حكام مصريين يتوجهون لكوت ديفوار اليوم للمشاركة فى معسكر النخبة

يغادر القاهرة مساء اليوم الحكام المصريون المختارون للمشاركة فى معسكر نخبة قارة أفريقيا، المقرر إقامته بكوت ديفوار لمدة خمسة أيام.

الأهلي يحصل على موافقة بـ30 ألف مشجع أمام الهلال السوداني ومحاولات للزيادة

حصل مسئولو النادي الأهلي على موافقة الجهات الأمنية بحضور 30 ألف مُشجع فى مباراة الهلال السوداني ، المُقرر لها 1 أبريل المقبل باستاد القاهرة، فى ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.