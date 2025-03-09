الجامعات السعودية تتصدر قائمة أفضل 100 جامعة في العالم في ترتيب الأكاديمية الوطنية للمخترعين الأمريكية

نشرت منظمة الأكاديمية الوطنية للمخترعين National Academy of Inventors في الولايات المتحدة الأمريكية قائمة أفضل 100 جامعة في جميع أنحاء العالم لعام 2024م، حيث تصدرت الجامعات السعودية الترتيب العالمي.

وتركز المنظمة من خلال تصنيفها على الدور الحيوي الذي تلعبه براءات الاختراع في ترجمة البحوث والابتكارات الجامعية إلى منتجات تسهم في تعزيز مساهمة الابتكارات في التنمية الشاملة والمستدامة، بالإضافة إلى الدور المهم الذي تلعبه المؤسسات الأكاديمية في منظومة البحث والابتكار، وتضم القائمة جامعات عالمية مرموقة ومؤسسات حكومية وغير حكومية.

وسجلت الجامعات السعودية تقدماً ملحوظاً في ترتيب الجامعات العالمية في عدد براءات الاختراع على مستوى العالم في عام 2024م. وتصدرت جامعة الملك فيصل قائمة التصنيف لهذا العام بعدد 631 براءة اختراع، وتقدمت في عدد براءات الاختراع على جامعات عالمية مرموقة في هذا المجال، حيث تعد جامعة الملك فيصل واحدة من الجامعات التي تسهم بشكل فعّال في البحث العلمي والابتكار في المجالات كافة، في حين سجلت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 265 براءة اختراع واحتلت المركز الخامس عالمياً، في حين حلت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الترتيب الخامس عشر عالمياً في الترتيب مسجلة 141 اختراعاً لعام 2024م، كما سجلت جامعة الملك سعود 56 براءة اختراع محتلة الترتيب الرابع والستين عالمياً.

وأكد الدكتور بسام البسام، الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات، بأن الجامعات السعودية شهدت تحولًا كبيرًا في السنوات الأخيرة في جميع الأصعدة ولا سيما في مجالات البحث العلمي والابتكار، حيث أصبحت المؤسسات التعليمية في المملكة العربية السعودية مراكز جذب للبحث العلمي والابتكار في مجالات متعددة ضمن رؤية 2030 التي تدعم البحث العلمي والابتكار، في ظل الدعم غير المحدود من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله-، وتوجيهات معالي وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات.

وهنأ البسام الجامعات السعودية التي تصدرت القائمة، وثمن الحراك البحثي للجامعات السعودية، متطلعاً لمزيد من الإنجازات على المستوى المحلي والدولي للجامعات السعودية في شتى المجالات.