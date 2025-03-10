شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية من الجبلاية .. تاريخ انضمام اتحاد الكرة لـ"فيفا" 1923 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع تأسيس الاتحاد المصري لكرة القدم في عام 1921، انضم بعدها إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في 1923، ليصبح أحد أقدم الاتحادات التي انضمت للاتحاد الدولي.

بعد عامين فقط انضم الاتحاد المصرى إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) عام 1923م لتصبح مصر أول دولة عربية وأفريقية تنضم للاتحاد الدولى.

وكان يضم مجلس إدارة اتحاد الكرة وقتها لجنة تضم في 3 ديسمبر 1921 تؤسس الاتحاد المصري لكرة القدم، وتم تشكيل أول لجنة لإدارة الاتحاد وضمت جعفر والي باشا رئيسًا وفؤاد أباظة بك وكيلًا ويوسف أفندي محمد سكرتيرًا وإسماعيل أفندي سري أمينًا للصندوق.

كما ضمت اللجنة وقتها 12عضوا، هم: عباس حلمي زغلول ومحمد صبحي وإبراهيم علام ونقولا عرقجي وطاهر السرجاني وزكريا عباس ورياض شوقي وعبد الحميد محرم وعلي صادق ومحمد جاهين ومحمد إبراهيم.