شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تفوز بذهبيتى الفرق للرجال والسيدات بكأس العالم لسلاح الشيش والان مع تفاصيل الخبر

تُوج المنتخب الإيطالي بذهبيتي الفرق للرجال والسيدات في بطولة كأس العالم لسلاح الشيش، التي استضافتها العاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من 6 إلى 9 مارس الجاري.

ونجح المنتخب الإيطالي للرجال في الفوز على نظيره الأمريكي في المباراة النهائية بنتيجة 45-34، فيما تفوق منتخب السيدات الإيطالي على المنتخب الأمريكي بنتيجة 44-38 في نهائي السيدات ليحصد الذهب.

وفاز المنتخب الفرنسي بالميدالية البرونزية في منافسات الرجال والسيدات، بعد فوزه في مباراة تحديد المركز الثالث على كوريا الجنوبية بنتيجة 45-44 في الرجال، بينما تفوقت سيدات فرنسا على كندا بنتيجة 45-35.

وعلى نفس الصعيد، احتل منتخب مصر لسلاح الشيش للرجال المركز السادس في البطولة، في إنجاز كبير للمنتخب الذي حقق مشوارا مميزا في البطولة التي استطاع خلالها تحقيق مفاجأة كبرى بالفوز في مباريات تحديد المراكز على منتخب اليابان صاحب ذهبية اولمبياد باريس والمصنف الثاني على العالم.

وكان المنتخب المصري للرجال قد افتتح مشواره في البطولة اليوم بالفوز على ألمانيا في دور الـ16 بنتيجة 45-41، قبل أن يخسر في ربع النهائي أمام المنتخب الأمريكي بنتيجة 45-31.

وفي مباريات تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن، فاز المنتخب المصري على اليابان بنتيجة 45-42، قبل أن يخسر أمام هونج كونج لينهي البطولة في المركز السادس.

ومثل منتخب الرجال في البطولة: محمد حمزة، عبدالرحمن طلبة، سهيل نوار، ويحيى ماضي.

وعلى صعيد السيدات، احتل منتخب مصر المركز السادس عشر، حيث استهل مشواره بالفوز على كولومبيا في دور الـ32 بنتيجة 45-26، قبل أن يخسر في ثمن النهائي أمام فرنسا، ثم تعرض للخسارة في مباريات تحديد المراكز أمام بولندا وألمانيا وهونج كونج.

وضم منتخب السيدات في البطولة: جنى أبوغنيم، جنى إيهاب، لوجين خالد، ولارا محمد.

وكانت منافسات الفردي قد اختُتمت أمس، حيث تُوج الإيطالي جيولام بيانكي بذهبية منافسات الرجال، بينما حصدت الكندية إليناور هارفي ذهبية السيدات.

وشهدت البطولة تألق المصري عبد الرحمن طلبة، الذي أنهى مشواره في منافسات الفردي بالمركز الـ11 بعد أداء قوي، إذ تمكن من تحقيق انتصارات مميزة على بطل المجر والسنغافوري جوان كانج، قبل أن يخرج من البطولة في ثمن النهائي أمام الإيطالي توماسو ماريني، المصنف الثالث عالميًا.