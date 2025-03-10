شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عادل عبد المنعم يشارك فى تدريبات الإسماعيلى ويعلن جاهزيته للطلائع.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

شارك أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الإسماعيلى، فى تدريبات الدراويش، ليعلن جاهزيته لمواجهة طلائع الجيش، فى المباراة المقرر لها التاسعة والنصف مساء الخميس المقبل، باستاد جهاز الرياضة، فى الجولة الأولى من مرحلة الهروب من الهبوط فى دورى nile.

وغاب أحمد عادل عبد المنعم عن الإسماعيلى آخر 4 مباريات أمام كل من: الأهلى والمصرى وفاركو وزد للإصابة التى تعرّض لها خلال لقاء الفريق أمام الجونة التى خسرها الفريق بهدفين نظيفين.

وخاض حراس مرمى الإسماعيلى تدريبات قوية تحت قيادة محمد يونس، والتى شارك فيها أحمد عادل عبد المنعم بشكل كامل، ليعلن جاهزيته لمواجهة طلائع الجيش فى انتظار قرار تامر مصطفى مدرب الإسماعيلى.

ويغيب الثلاثى عماد حمدى ومحمد عمار وحاتم سكر عن الفريق أمام طلائع الجيش، بعد حصولهم على الإنذار الثالث أمام زد فى المباراة التى انتهت بالتعادل 2 /2، لذلك تم إيقافهم عن مباراة طلائع الجيش.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة طلائع الجيش الخميس المقبل باستاد جهاز الرياضة، فى الجولة الأولى من الدور الثانى للمسابقة.

ويدخل الإسماعيلى الدور الثانى من بطولة الدورى المصرى محتلا المركز السابع برصيد 14 نقطة، بينما يتواجد طلائع الجيش فى المركز الثانى برصيد 21 نقطة.