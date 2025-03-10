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"الأمن الداخلي" الأمريكية تستخدم أجهزة كشف الكذب على موظفيها

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د ب أ - واشنطن 0 تبليغ

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  • "الأمن الداخلي" الأمريكية تستخدم أجهزة كشف الكذب على موظفيها 2/2

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الدمام - شريف احمد - قالت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم، إن الوزارة تستخدم أجهزة كشف الكذب على موظفيها في محاولة للكشف عن تسريبات معلومات داخلية.
وكانت وسائل إعلام أمريكية قد نشرت في وقت سابق تقارير عن أجهزة كشف الكذب.

عقوبة تصل إلى 10 سنوات

ولم تقدم الحاكمة الجمهورية السابقة لولاية ساوث داكوتا تفاصيل بشأن عدد الموظفين الذين سيتعين عليهم الخضوع للاختبارات.
وشكت نويم من أن اثنين من موظفي الوزارة قاما بتسريب معلومات سرية عن عمليات للشرطة قبل تنفيذها، وبالتالي عرضوا سلامة وحياة عناصر الشرطة للخطر.
وستوجه الاتهام إليهما ويمكن أن يواجها عقوبة تصل إلى 10 سنوات في السجن.

أجهزة الكشف عن الكذب

وأكدت أن وزارة الأمن الداخلي ستستخدم بكل تأكيد أجهزة كشف الكذب في إطار بحثها عن مزيد من التسريبات المحتملة من جانب موظفيها.
وقالت نويم إن لديها مجموعة واسعة من الصلاحيات كوزيرة للأمن الداخلي، وشددت على أنها تعتزم استخدامها.
وكان مكتب نويم يقوم، من بين أمور أخرى، بتنفيذ عمليات اعتقال وترحيل للمهاجرين الذين ليس لديهم تصريح إقامة أو ارتكبوا جرائم جنائية.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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