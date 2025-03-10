شكرا لقرائتكم خبر عن كورسك.. روسيا تقطع خطوط الإمداد عن الجنود الأوكرانيين والان نبدء بالتفاصيل

حرب كورسك الروسية

حالة تدهور كبيرة

الدمام - شريف احمد - أفادت تقارير إعلامية، نقلا عن جنود أوكرانيين، أن الوحدات الأوكرانية التي تحتل منطقة كورسك الواقعة غربي روسيا تواجه صعوبات.وأشارت إلى أن قوات الجيش الروسي قطعت خطوط الإمداد عنها، بحسب ما ذكر التلفزيون الأوكراني.وأوضح أنه بعد تقدم وحدات روسية بالقرب من مدينة سومي الواقعة شرقي أوكرانيا، فإنها تمكنت من السيطرة على طرق الإمداد التي تمر عبر المنطقة.واستخدم الجيش الروسي طائرات مسيرة لا يمكن التشويش على تردداتها.ونظرا لأن هذه الطائرات المسيرة تحلق فوق طرق الإمداد ليلا ونهارًا، "متعقبة" الإمدادات، أصبح تزويد القوات في الخطوط الأمامية بالإمدادات أكثر صعوبة.وأفادت تقارير إعلامية أن وضع الجنود الأوكرانيين الذين يقاتلون بالقرب من كورسك تدهور بشكل كبير في الأيام الأخيرة.وذكرت وكالة "أونيان" بأن نحو 1000 جندي أوكراني باتوا مهددين بالتطويق عقب تقدم القوات الروسية، فيما لم يصدر أي بيان رسمي من هيئة الأركان العامة في كييف.