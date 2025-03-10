شكرا لقرائتكم خبر عن جنوب أفريقيا تتقدم على منتخب المحليين 2 / 1 فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة منتخب مصر للمحليين أمام منتخب جنوب أفريقيا، بتأخر منتخب مصر 1 / 2، في المباراة المقامة باستاد هيئة قناة السويس في إياب المرحلة الأولى بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا للمحليين.

تقدم جنوب أفريقيا عن طريق يانديسا مفولوزي و نيو مايما في الدقيقة 15 و26، وأحرز هدف منتخب مصر محمد السيد شيكا في الدقيقة 32.

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر للمحليين، بقيادة وائل رياض، تشكيل الفراعنة وضم كلا من منتخب مصر للمحليين: "في حراسة المرمى: محمود أبوالسعود، في خط الدفاع: عبدالرحمن صميدة، ميشو عمارة، لؤي وائل، شريف رضا، في خط الوسط: مصطفى جمال، يوسف الجوهري، سيد نيمار، محمد عنتر، وفي خط الهجوم: محمود دياسطي ومحمد السيد شيكا".

وتعادل منتخب المحليين مع نظيره الجنوب أفريقي بهدف لكل منهما في مباراة الذهاب بالمرحلة الأولى من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للمحليين "شان" على ملعب فري ستيت بمدينة بلومفونتين، حيث تقدم منتخب مصر فى الدقيقة 66 عن طريق محمد عنتر، وتعادل منتخب جنوب أفريقيا عن طريق كريج ويب فى الدقيقة 80 من زمن اللقاء.

وحرص وائل رياض على عقد جلسات مكثفة مع اللاعبين لتحفيزهم وشحنهم معنويا قبل المباراة لتحقيق الهدف والعبور للدور الثاني من التصفيات.

يذكر أن الفائز من مجموع المباراتين يواجه المتأهل من الثنائي جزر القمر ومالاوي في المرحلة الثانية بالتصفيات، ويقام لقاء الذهاب أحد أيام 2 أو 3 أو 4 مايو المقبل، والإياب أحد أيام 10 أو 10 أو 11 من نفس الشهر.

وحال تخطي منتخب مصر هذه التصفيات يخوض غمار النهائيات ضمن المجموعة الثالثة مع منتخبات أوغندا والنيجر وغينيا بالإضافة لمنتخب خامس من بين الثلاثي الجزائر وجامبيا والجابون علماً بأنه لم يسبق له الظهور في البطولة منذ انطلاق النسخة الأولى في كوت ديفوار 2009، وتقام النسخة المقبلة من كأس أفريقيا للمحليين، في تنزانيا وكينيا وأوغندا خلال الفترة من 2 إلى 30 أغسطس المقبل.