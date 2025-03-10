شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا وأمريكا تطلبان إجراء مشاورات أمنية مغلقة بخصوص سوريا والان نبدء بالتفاصيل

الوضع في سوريا

الدمام - شريف احمد - ذكر ديمتري بوليانسكي، النائب الأول للممثل الدائم للبعثة الروسية لدى الأمم المتحدة، أن روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، طلبتا إجراء مشاورات مغلقة لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في سوريا.ويتوقع أن تحدد الرئاسة الدنماركية للمجلس موعدها في الساعة 1000 بتوقيت نيويورك (1700 بتوقيت موسكو)، في 10 مارس (آذار الجاري)".وشهدت الساعات الماضية من فجر اليوم الأحد، استمرار الاشتباكات في مناطق عدة من الساحل السوري، على إثر عمليات ملاحقة تنفذها السلطات الجديدة بحق فلول النظام.وقال مصدر في الصليب الأحمر السوري، إن كوادره لم تتمكن من الدخول إلى منطقة الساحل السوري، جراء اعتداءات من قبل مسلحين مجهولين.وأكدت أن الأوضاع الراهنة غير آمنة لدخول الفرق التابعة للصليب الأحمر أو الهلال الأحمر السوري.