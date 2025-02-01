شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعيد جهود ناصر ماهر والزناري أمام الإسماعيلى بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

يستعيد الجهاز الفني للزمالك بقيادة السويسري جروس جهود الثنائى ناصر ماهر ومصطفى الزناري لاعبا الفريق الابيض في مباراة الإسماعيلي المقرر لها يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile"، بعد غيابهما طوال الفترة الماضية عن لقاءات الزمالك حيث أنهى الثنائي البرنامج التأهيلي الذى كان مخصص لهم من قبل الجهاز الفني والطبي ليصبح قرار مشاركتهما في يد جروس.

ويهتم الجهاز الفني للزمالك على مدار الايام المقبلة بتجهيز مقاطع الفيديو الخاصة بمباريات الاسماعيلى لدراسة كل نقاط القوة والضعف فى صفوفه، وطريقته فى الاستحواذ على الكرة والتحضير وكيفية اختراق صفوف الخصم، وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في بناء خطته،وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه.

مباراة الزمالك والاسماعيلى تقام فى السابعة مساء الجمعة المقبل باستاد السلام ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالى 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.