شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل طيار إثر تحطم طائرة صغيرة في في حديقة منزل سكني غرب ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي طيار حتفه إثر تحطم طائرة صغيرة في بلدة بليتنبرج غرب ألمانيا يوم الثلاثاء.

وقال متحدث باسم الشرطة المحلية، إن الطائرة المروحية ذات المحرك الواحد تحطمت في حديقة منزل سكني بعد الظهر لأسباب لم تتضح بعد.

وبناء على النتائج الأولية، لم تقع إصابات أخرى.

وذكرت الشرطة أن العديد من شهود العيان شاهدوا الحادث، وأنها قدمت خدمات الإنقاذ والدعم لهم.