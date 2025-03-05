شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة وول ستريت.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية تداولاتها على تراجع.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 673.34 نقطة، أو 1.56%، ليغلق عند 42517.90 نقطة.

في حين أنهى المؤشر ستاندرد آند بورز 500 جلسة التداول متراجعًا بمقدار 71.04 نقطة، أو ما يعادل 1.21%، ليغلق عند 5778.68 نقطة.

كما انخفض المؤشر ناسداك المجمع بمقدار 67.12 نقطة، أو 0.37%، ليصل إلى 18283.07 نقطة.