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الامارات | برنامج رمضاني حافل في «جامعة نيويورك»

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أبوظبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | برنامج رمضاني حافل في «جامعة نيويورك» 1/2
  • الامارات | برنامج رمضاني حافل في «جامعة نيويورك» 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج رمضاني حافل في «جامعة نيويورك» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف جامعة نيويورك أبوظبي سلسلة من الفعاليات الثقافية طوال شهر رمضان، تتضمن عروض أداء ومعارض فنية.

وضمن البرنامج ستنظم غرفة القراءة في الجامعة، اليوم، فعالية إطلاق كتاب «دوائر قصر» لفيكرام ديفيشا، الذي يتناول عمله الفني التركيبي «إل دورادو» (2022).

ويقام معرض «كريستال رقم 6» في مساحة المشروع التابعة لرواق الفن، ويتناول تاريخ وثقافة حي فريج المرر في دبي، مع التركيز على قصص الحرفيين المهمشة.

ويقدم عازف الكمان، ليث صديق، عرض «رمضانيات» الخاص بشهر رمضان، الذي تمتزج فيه الألحان العربية التقليدية بالتأثيرات المعاصرة، برفقة مجموعة من الموسيقيين المشهورين.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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