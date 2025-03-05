الامارات | برنامج رمضاني حافل في «جامعة نيويورك»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف جامعة نيويورك أبوظبي سلسلة من الفعاليات الثقافية طوال شهر رمضان، تتضمن عروض أداء ومعارض فنية.

وضمن البرنامج ستنظم غرفة القراءة في الجامعة، اليوم، فعالية إطلاق كتاب «دوائر قصر» لفيكرام ديفيشا، الذي يتناول عمله الفني التركيبي «إل دورادو» (2022).

ويقام معرض «كريستال رقم 6» في مساحة المشروع التابعة لرواق الفن، ويتناول تاريخ وثقافة حي فريج المرر في دبي، مع التركيز على قصص الحرفيين المهمشة.

ويقدم عازف الكمان، ليث صديق، عرض «رمضانيات» الخاص بشهر رمضان، الذي تمتزج فيه الألحان العربية التقليدية بالتأثيرات المعاصرة، برفقة مجموعة من الموسيقيين المشهورين.