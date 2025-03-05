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أمير قطر: نتطلع لتضافر الجهود وتكثيف العمل والتنسيق مع الأشقاء لدعم الفلسطينيين

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أمير قطر: نتطلع لتضافر الجهود وتكثيف العمل والتنسيق مع الأشقاء لدعم الفلسطينيين

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القاهرة - سامية سيد - قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، "شاركت بالقمة العربية غير العادية بالقاهرة، وتداولنا آخر مستجدات قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأضاف خلال تغريده على على موقع إكس، "نتطلع لتضافر الجهود وتكثيف العمل والتنسيق الجماعي مع جميع الأشقاء لدعم الشعب الفلسطيني."


وتابع: "إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية أساس الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط."


 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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