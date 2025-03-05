شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم إنبى بثلاثية ويستعيد المركز الثالث فى أول انتصار تحت قيادة بيسيرو.. صور والان مع تفاصيل الخبر

حقق فريق الزمالك الفوز على إنبى بنتيجة 3 - 0 فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري، وهو الفوز الأول للفارس الأبيض تحت قيادة البرتغالى جوزيه بيسيرو، الذى تعادل فى 3 مواجهات ماضية.



احتفال لاعبى الزمالك بهدف ناصر منسى



احتفال ناصر منسى بالهدف



إنبى والزمالك

سجل ثلاثية الزمالك، عبد الله السعيد من ضربة جزاء فى الدقيقة 53، وسجل ناصر منسى الهدف الثانى للزمالك فى الدقيقة 66، ثم أضاف عبد الله السعيد الهدف الثالث فى الدقيقة 94.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 32 ويستعيد المركز الثالث من المصرى البورسعيدى، حيث خاض الفارس الأبيض 17 مباراة حقق 9 انتصارات و5 تعادلات و3 هزائم بينما يحتل انبى المركز الـ 17 برصيد 12 نقطة من 17 مباراة حقق انتصاران، و6 تعادلات و8 هزائم.



جانب من مباراة الزمالك وإنبى فى الدورى



مباراة الزمالك وإنبى فى الدورى المصرى



مباراة إنبى والزمالك



مصطفى شلبى خلال المباراة

أحداث المباراة:

فى الربع ساعة الأولى ضغط الزمالك بقوة وأهدر أكثر من هدف عن طريق ناصر منسى، وسط دفاع منظم من الفريق البترولى، الذى اعتمد على الهجمات المرتدة فى تهديد مرمى الأبيض.

وتعرض التونسى أحمد الجفالى لاعب الزمالك لإصابة فى العضلة الخلفية فى الدقيقة 25، وأجرى البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفنى للزمالك تبديل اضطرارى بخروج الجفالى فى أول مباراة أساسية له مع الفريق ودخول محمد حمدى بدلاً منه، وكان إنبى أجرى تبديل اضطرارى بخروج مصطفى شكشك للإصابة ودخل خالد أحمد فى الدقيقة 22.

بعدها كثف انبى الضغط على دفاع الزمالك، قبل أن يستعيد الفارس الأبيض السيطرة والضغط على الفريق البترولى ونجح فى حصار دفاع إنبى وسط البحث عن هدف التقدم.

وفى الدقيقة 53 سجل عبد الله السعيد هدف التقدم للزمالك من ضربة جزاء، احتسبها الحكم بعد العودة لتقنية الفار، بداعى ارتطام الكرة بيد خالد أحمد لاعب إنبى.

وسجل ناصر منسى لاعب الزمالك الهدف الثاني لفريقه فى شباك إنبى بضربة رأس عكس اتجاه الحارس، فى الدقيقة 66 من عمر المباراة، وبعدها سجل ناصر منسى هدف أخر وتم إلغاءه بسبب ارتطام الكرة فى يده، وفى الدقيقة 74 خرج ناصر منسى ودخل سيف الجزيرى بدلاً منه.

وفى الدقيقة 94 سجل عبد الله السعيد الهدف الثالث للزمالك بعد صناعة من سيف فاروق جعفر.

تشكيل الفريقين:

ضم تشكيل الزمالك كلاً من: حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" – صلاح مصدق، خط الوسط: محمود بنتايج – نبيل عماد دونجا – ناصر ماهر – عمر جابر، خط الهجوم: مصطفى شلبي - ناصر منسي – أحمد الجفالي.

وتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وأحمد حسام ومحمد حمدي وأحمد محمود ومحمد السيد وسيف جعفر وعبد الله السعيد وسيف الجزيري وحسام أشرف.

وضم تشكيل إنبى: حراسة المرمى: عبد الرحمن سمير، خط الدفاع: محمد حامد – أحمد كالوشا - محمد سمير سعد، خط الوسط: مصطفى شكشك – زياد كمال - أحمد العجوز – مصطفى دويدار، خط الهجوم: محمد حتحوت - أحمد أمين اوفا – رفيق كابو.

وتواجد على مقاعد البدلاء: رمضان مصطفى و محمد اوسام و خالد أحمد حسن وأحمد جمال وصلاح زايد وحسام إيفونا وهشام عادل وعلي محمود وأحمد حواش.



حسام عبد المجيد



دونجا خلال المباراة



لاعبى الزمالك



لقاء الزمالك و إنبى



مباراة الزمالك وإنبى فى الدورى المصرى



مصطفى شلبى



ناصر منسى يسجل الهف الثانى للزمالك



ناصر منسى