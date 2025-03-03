شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري قبل انطلاق الجولة الأخيرة من الدور الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم، الاثنين، الجولة الـ 17 والأخيرة من الدور الأول من مسابقة الدورى الممتاز، حيث سيلتقى المصرى البورسعيدى مع مودرن سبورت، والبنك الأهلى فى مواجهة صعبة أمام حرس الحدود، وفاركو مع الجونة.

ويواصل فريق بيراميدز احتلال صدارة جدول ترتيب الدورى برصيد 39 نقطة، فيما يحتل الأهلى وصافة الجدول برصيد 36 نقطة، ويأتى الزمالك فى المركز الثالث برصيد 29 نقطة.



جدول ترتيب الدورى

جدول ترتيب الدوري المصري

يلتقى المصرى البورسعيدى ، المنتشى بفوزه الأخير على سموحة بثلاثية نظيفة، مع مودرن سبورت، الذى خسر آخر جولاته أمام الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مواجهة يحاول فيها أصحاب الأرض بقيادة التونسى أنيس بوجلبان لمواصلة الانتصارات من أجل الضغط أكثر على الزمالك صاحب المركز الثالث بجدول الترتيب .

المصري يستضيف مودرن سبورت وعينه على الـ3 نقاط