شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يفوز على الاتحاد السكندرى بهدف نظيف فى ديربى الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق سموحة في الفوز على الاتحاد السكندري بهدف نظيف عن طريق لاعبه مصطفى البدرى فى الدقيقة 86 من عمر المباراة التي جمعت الفريقين في ديربي الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري المصري، على استاد الاسكندرية.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد سموحة إلى النقطة 20 محتلا المركز الحادي عشر، فيما استمر الاتحاد السكندرى في المركز الثالث عشر برصيد 18 نقطة في جدول ترتيب الدوري.

تشكيل فريق الموج الأزرق جاء كالتالي..

حراسة المرمى: الهاني سليمان.

الدفاع: هشام حافظ - بركات حجاج - ميدو مصطفى.

الوسط: محمد سعيد مكرونة - عمرو السيسي - محمد متولي كناريا - أبو بكر ليادي.

الهجوم: عبد الكبير الوادي - مصطفى البدري - محمد سالم.

بينما جاء تشكيل زعيم الثغر كالآتي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

الدفاع: مصطفى إبراهيم - محمد المغربي - أحمد أيمن - مؤمن شريف.

الوسط: كريم الديب - مورو ساليفو - سمير فكري - أدهم علاء.

الهجوم: يوسف نبيه - فادي فريد.