الاقتصاد

ختام التعاملات.. الرسوم الجمركية تعصف بمؤشرات الأسهم الأمريكية

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أ ب - نيويورك 0 تبليغ

  • ختام التعاملات.. الرسوم الجمركية تعصف بمؤشرات الأسهم الأمريكية 1/3
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الدمام - شريف احمد - تراجعت الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات الثلاثاء لليوم الثاني على التوالي مع دخول قرار الرئيس دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على منتجات كندا والمكسيك والصين حيز التطبيق.
وفقد مؤشر إس أند بي 500 الأوسع نطاقا للأسهم الأمريكية المكاسب التي حققها منذ انتخاب ترامب في نوفمبر.
مؤشرات الأسهم العالمية - وكالات

موقف الأسهم الأمريكية

تراجعت الأسهم الأمريكية مجددا في تعاملات صباح الثلاثاء بعد تحذير الشركات من أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب قد تعني على الأرجح ارتفاع الأسعار على المستهلكين وانخفاض المبيعات.
الأسهم الأمريكية - متداولة

وساهمت الرسوم الجمركية المتبادلة بين الولايات المتحدة من جهة والصين وكندا والمكسيك من جهة أخرى في استمرار التراجع الأخير للأسهم الأمريكية التي بدأت التراجع بسبب مؤشرات ضعف أداء الاقتصاد الأمريكي.
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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