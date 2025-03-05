تعرف على سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 مارس 2025 أمام الجنيه ببنكى الأهلى ومصر

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القاهرة - سامية سيد - يحرص الخليج 365 على نشر آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الأربعاء 5 مارس 2025 أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية، وتشهد تعاملات الدولار أمام الجنيه المصرى تطورات ملحوظة، وفقا لتحديثات الدولار بالبنوك وخاصة بنكى الأهلى ومصر. وبلغ سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 50.58 جنيه للشراء و50.71 جنيه للبيع، وبالبنك الأهلى المصرى عند 50.58 جنيه للشراء و50.68 جنيه للبيع، فى بنك مصر 50.59 جنيه للشراء و50.69 للبيع. وجاء سعر الدولار بالبنوك الرئيسية كالاتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.58 جنيه للشراء.

50.68 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر.

50.59 جنيه للشراء.

50.69 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 50.59 جنيه للشراء.

50.69 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB" 50.59 جنيه للشراء.

50.69 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة 50.59 جنيه للشراء.

50.69 جنيه للبيع.

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