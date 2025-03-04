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شكرا لقرائتكم خبر عن وسط موجة بيع عالمية.. الأسهم الأوروبية تغلق تعاملاتها على انخفاض والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أغلقت الأسهم الأوروبية تعاملات اليوم على انخفاض، وسط موجة بيع عالمية بعد دخول الرسوم الجمركية الأمريكية على كندا والمكسيك والصين حيّز التنفيذ.
وأغلق المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي تداولاته منخفضًا بنسبة 2.1% مع تراجعت مؤشراته الفرعية، مسجلًا أدنى مستوى له منذ أغسطس عام 2024، فيما ارتفع مؤشر الأغذية والمشروبات بنسبة 1.2 %.
وأغلق المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي تداولاته منخفضًا بنسبة 2.1% مع تراجعت مؤشراته الفرعية، مسجلًا أدنى مستوى له منذ أغسطس عام 2024، فيما ارتفع مؤشر الأغذية والمشروبات بنسبة 1.2 %.