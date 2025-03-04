الاقتصاد

وسط موجة بيع عالمية.. الأسهم الأوروبية تغلق تعاملاتها على انخفاض

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واس - بروكسل 0 تبليغ

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  • وسط موجة بيع عالمية.. الأسهم الأوروبية تغلق تعاملاتها على انخفاض 3/3

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الدمام - شريف احمد - أغلقت الأسهم الأوروبية تعاملات اليوم على انخفاض، وسط موجة بيع عالمية بعد دخول الرسوم الجمركية الأمريكية على كندا والمكسيك والصين حيّز التنفيذ.
وأغلق المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي تداولاته منخفضًا بنسبة 2.1% مع تراجعت مؤشراته الفرعية، مسجلًا أدنى مستوى له منذ أغسطس عام 2024، فيما ارتفع مؤشر الأغذية والمشروبات بنسبة 1.2 %.
تداولات الأسهم الأوروبية - مشاع إبداعي

الأسهم الأوروبية

وفي قطاع شركات تصنيع السيارات وقطع الغيار الخاصة، فقد سجلت انخفاضًا بنسبة 5.4 %، كما انخفض أسهم الخدمات المالية والبنوك بنسبة 3.7 % و3.8 %.
أسواق الأسهم الأوروبية - متداولة

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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