شكرا لقرائتكم خبر عن وسط موجة بيع عالمية.. الأسهم الأوروبية تغلق تعاملاتها على انخفاض والان نبدء بالتفاصيل

الأسهم الأوروبية

الدمام - شريف احمد - أغلقت الأسهم الأوروبية تعاملات اليوم على انخفاض، وسط موجة بيع عالمية بعد دخول الرسوم الجمركية الأمريكية على كندا والمكسيك والصين حيّز التنفيذ.وأغلق المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي تداولاته منخفضًا بنسبة 2.1% مع تراجعت مؤشراته الفرعية، مسجلًا أدنى مستوى له منذ أغسطس عام 2024، فيما ارتفع مؤشر الأغذية والمشروبات بنسبة 1.2 %.وفي قطاع شركات تصنيع السيارات وقطع الغيار الخاصة، فقد سجلت انخفاضًا بنسبة 5.4 %، كما انخفض أسهم الخدمات المالية والبنوك بنسبة 3.7 % و3.8 %.