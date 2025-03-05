شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل الإيجابى 2-2 يحسم مواجهة الإسماعيلى و زد بدورى نايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق بين الإسماعيلى و زد المباراة التي جمعتهما منذ قليل على استاد القاهرة الدولى، ضمن الجولة الـ17 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل".

تقدم مصطفى سعد "ميسى" مهاجم فريق زد في الدقيقة 28 بالهدف الأول، ثم أدرك محمد خطارى هدف التعادل لفريق الإسماعيلى في الدقيقة 34، ثم عزز بالهدف الثانى لفريق الدراويش مروان حمدى في الدقيقة 40، وعادل النتيجة لفريق زد عادل جمال في الدقيقة 79.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد فريق زد للنقطة 21 بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل"، بينما ارتفع رصيد الاسماعيلى للنقطة 14 محتلا المركز السادس عشر.

وخاض فريق الإسماعيلى بقيادة عماد سليمان المباراة بتشكيل يضم كلا من:

حارس مرمى: كمال السيد.

خط الدفاع: حاتم سكر محمد عمار ومحمد نصر وعبد الكريم مصطفى.

خط الوسط: محمد خطار ومحمد عبد السميع وعماد حمدي ومروان حمدي.

خط الهجوم: نادر فرج وإيريك تراوري.

بينما جاء تشكيل فريق زد بقيادة مجدى عبد العاطى كالتالى:

حراسة المرمى.. محمد مزيكا.

خط الدفاع.. أحمد عبد النبى، محمد أشرف، أحمد طارق، على جمال.

خط الوسط.. بيتر موتوموسى، ماتا ماجاسا، أحمد الصغيرى.

الهجوم.. عبد الرحمن البانوبى، مصطفى سعد "ميسى"، مصطفى "زيكو".