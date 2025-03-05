شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة الحكام الجديد يحضر مباراة الزمالك وإنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام الجديد على التواجد في استاد المقاولون العرب لمتابعة مباراة الزمالك وإنبى من برفقة السيد مراد وجهاد جريشة عضوي اللجنة، وأدار الحكم الدولى محمود البنا مباراة الزمالك وإنبى ومحمود عاشور حكما لتقنية الفيديو.

وحقق فريق الزمالك الفوز على إنبى بنتيجة 3 - 0 فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري، وهو الفوز الأول للفارس الأبيض تحت قيادة البرتغالى جوزيه بيسيرو، الذى تعادل فى 3 مواجهات ماضية.

سجل ثلاثية الزمالك، عبد الله السعيد من ضربة جزاء فى الدقيقة 53، وسجل ناصر منسى الهدف الثانى للزمالك فى الدقيقة 66، ثم أضاف عبد الله السعيد الهدف الثالث فى الدقيقة 94.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 32 ويستعيد المركز الثالث من المصرى البورسعيدى، حيث خاض الفارس الأبيض 17 مباراة حقق 9 انتصارات و5 تعادلات و3 هزائم بينما يحتل انبى المركز الـ 17 برصيد 12 نقطة من 17 مباراة حقق انتصاران، و6 تعادلات و8 هزائم.

أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام

أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام