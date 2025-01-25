بطولة إيطاليا: نابولي يقلب الطاولة على يوفنتوس ويلحق به الخسارة الأولى

الرياص - اسماء السيد - روما : ألحق نابولي بضيفه يوفنتوس خسارته الأولى في الدوري الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم، بعدما قلب تأخره أمامه بهدف إلى انتصار 2 1 السبت، في مباراة شهدت تسجيل الدولي الفرنسي راندال كولو مواني هدفه الأول في ظهوره الأول على سبيل الاعارة مع فريق "السيدة العجوز" في المرحلة الثانية والعشرين.

وواصل فريق المدرب أنتونيو كونتي صدارته للدوري في سعيه الى استععادة اللقب الذي تخلى عنه الموسم الماضي، رافعا رصيده إلى 53 نقطة، ومحققا انتصاره السابع تواليا والسابع عشر في الدوري فوسع الفارق إلى ست نقاط مؤقتا عن مطارده المباشر إنتر حامل اللقب الذي يواجه ليتشي الأحد، علما أنه يملك مباراة مؤجلة أمام فيورنتينا.

وتابع نابولي تقديم عروضه ونتائجه القوية والمقنعة بتخطيه يوفنتوس وقبله أتالانتا في المرحلة الماضية، في مستهل فترة صعبة سيواجه خلالها روما خارج أرضه، أودينيزي على أرضه، ثم يحل ضيفا على لاتسيو في العاصمة وبعده كومو، قبل أن يعود إلى ملعب دييغو أرماندو مارادونا لاستقبال إنتر وفيورنتينا تواليا.

من ناحيته، تجمّد رصيد فريق المدرب تياغو موتا عند 37 نقطة في المركز الخامس، وتلقى خسارته الأولى في الدوري هذا الموسم مقابل ثمانية انتصارات و13 تعادلا، واستمرت سلسلته السلبية وقوامها انتصار واحد في آخر سبع مباريات في جميع المسابقات.

وافتتح كولو مواني، المعار من باريس سان جرمان، التسجيل ليوفنتوس (43) لكن نابولي رد بهدفين حملا توقيع الكاميروني أندريه فرانك زامبو أنغيسا (57) والبلجيكي روميلو لوكاكو (69 من ركلة جزاء).

وسنحت الفرصة الخطيرة الأولى في القمة للضيوف وحملت توقيع التركي كينان يلديز الذي راوغ ليوناردو سبيناتسولا وسدد من مسافة قريبة، غير أن حارس المرمى الدولي أليكس ميريت تصدى لها ببراعة (6).

ولم يتأخر رد المضيف عبر تسديدة ماتيو بوليتانو من على مشارف منطقة الجزاء علت العارضة بقليل (20).

وحوّل أنغيسا برأسه كرة من ركلة ركنية نفذها البرازيلي دافيد نيريس، لكنه أخطأ المرمى بقليل (42).

وافتتح كولو مواني التسجيل محرزا هدفه الأول مع "السيدة العجوز" بتسديدة من مسافة قريبة عجز عنها ميريت، إثر عرضية لعبها يلديز وحاول أنغيسا قطعها فوصلت عن طريق الخطأ الى المهاجم الفرنسي (43).

وهدّد لوكاكو للمرة الأولى في الشوط الثاني مرمى الضيوف برأسية من مسافة قريبة بعد عرضية من سبيناتسولا، لكن الحارس ميكيلي دي غريغوريو تصدى لها ببراعة من على خط المرمى (50).

لكن دي غريغوريو وقف عاجزا أمام رأسية أنغيسا الذي عوّض خطأه وأحرز هدف التعادل بعد عرضية متقنة من بوليتانو، مسجلا هدفه الخامس هذا الموسم علما أنه قدم أربع تمريرات حاسمة (57).

وتابع نابولي أفضليته محاولا الظفر بالنقاط الثلاث، فكان له ما أراد عن طريق ركلة جزاء تسبب بها مانويل لوكاتيلي بعد إعاقته الاسكتلندي سكوت ماكتوميناي، تولى تنفيذها لوكاكو وترجمها هدفا هو التاسع له هذا الموسم (69).

أتالانتا يكسر سلسلته السلبية

وبدوره قلب أتالانتا تأخره أمام مضيفه كومو إلى فوز 2 1 بفضل ثنائية هدافه الدولي ماتيو ريتيغي، محققا انتصاره الأول في الدوري بعد أربع مباريات عجاف.

ويدين فريق المدرب جان بييرو غاسبيريني بانتصاره الأول في الدوري في عام 2025 إلى ريتيغي الذي سجل الثنائية في الدقيقتين 56 و70، محرزا بذلك هدفه الخامس في آخر أربع مباريات في جميع المسابقات منذ عودته من الإصابة، ومعززا بها غلّته في صدارة ترتيب هدافي الـ"كالتشو" بـ16 هدفا، بعدما افتتح أصحاب الأرض التسجيل عبر الأرجنتيني نيكو باس (30).

ورفع فريق مدينة برغامو رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثالث، محققا انتصاره الرابع عشر في الدوري، والأول له بعد ثلاثة تعادلات وخسارة في المراحل الأربع الأخيرة، علما أن آخر انتصار له كان على ضيفه إمبولي 3 2 في 22 كانون الأول/ديسمبر الماضي، فيما تجمد رصيد كومو عند 22 نقطة في المركز الثالث عشر.