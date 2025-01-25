شكرا لقرائتكم خبر عن يورتشيتش يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة الأهلى فى الدوري اليوم والان مع تفاصيل الخبر

ينهى فريق بيراميدز بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش اليوم السبت استعداداته لمواجهة الاهلى المقرر لها السابعة مساء غداً الاحد على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري.

ويخوض بيراميدز مرانه الاخير على ستاد الدفاع الجوي ثم يعلن يورتشيتش قائمة المباراة التى تدخل معسكر مغلق الليلة.

وانتهت مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري، والتي شهدت تغييرات سواء في صراع القمة أو القاع ، وكان الحدث الأبرز احتلال بيراميدز لصدارة الدوري للمرة الأولى، بعد الفوز على زد، والوصول للنقطة 20، واستفاد السماوي من تعادل الأهلي مع فاركو وخسارة الزمالك من مودرن سبورت.

وبخصوص الأقوى هجوميا حافظ الزمالك على وضعه كأقوى هجوم برصيد 17 هدفا يليه بيراميدز 15 هدفا والأهلي ثالثا 14 هدفا

أما الأقوى دفاعيا لايزال الأهلي وزد في الصدارة واهتزت شباكهما 4 مرات، يليهما بيراميدز وسكنت شباكه 5 أهداف.

وفي سباق الهدافين، حافظ ناصر منسي على الصدارة برصيد 5 أهداف ثم إمام عاشور 4 أهداف، ومعه كل من محمد علي بن حمودة مهاجم المحلة ومحمود زلاكة جناح سيراميكا وفيستون ماييلي مهاجم بيراميدز بنفس الرصيد.

وكان الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لنادي بيراميدز أبدى سعادته بما يقوم به لاعبوه بعد التأهل لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال يورتشيتش في مؤتمر صحفي إنه فخور بلاعبيه وقتالهم حتى اللحظة الأخيرة، والفوز في الدوري ودوري الأبطال في الوقت القاتل.

وأضاف أن هذا يعبر عن روح اللاعبين وإصرارهم وقتالهم على الفوز، وهو أمر يجعله فخورا بهم وبما يقدمونه للنادي.

ويخوض بيراميدز منافسات دورى أبطال أفريقيا للموسم الثانى على التوالى، بعدما شارك الموسم الماضى وودع من مرحلة المجموعات، وتأهل بيراميدز إلى مرحلة المجموعات بالنسخة الحالية بعد عبور عقبة جيه كيه يو بطل زنجبار فى الدور التمهيدى بعد الفوز بنتيجة 6-0 و3-1.

ولم يسبق أن فاز أى فريق مصرى بلقب دورى الأبطال سوى الأهلى الأكثر تتويجاً وخلفه الزمالك بجانب الإسماعيلى أول فريق عربى يفوز بلقب البطولة.

ويتسلح بيراميدز بامتلاكه كوكبة من النجوم بين صفوفه على رأسهم إبراهيم عادل والكونغولى فيستون ماييلى ورمضان صبحى والنيجيرى صديق إيجولا.

‎ويعول بيراميدز على قدرات مدربه الكرواتى كرونسلاف يورتشيتش من أجل استكمال رحلته بدورى الأبطال إلى أبعد نقطة ممكنة.

وتخطت القيمة التسويقية للفريق مبلغ 21 مليون يورو بحسب موقع "ترانسفير ماركت" ليصبح ثانى أعلى فرق القارة السمراء من ناحية القيمة التسويقية.

ونجح بيراميدز فى تحقيق أول لقب فى تاريخه بحصد كأس مصر بعد الوصول 3 مرات للنهائى بجانب احتلال وصافة الدورى المصرى خلال آخر 3 مواسم بخلاف تأهله إلى نهائى كأس الكونفيدرالية الأفريقية والمشاركة فى 3 نسخ متتالية.