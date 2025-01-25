شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبحث مع زد الناشئين الراحلين من القلعة الحمراء ضمن صفقة العش والان مع تفاصيل الخبر

تشهد الساعات الحالية اتصالات بين مسئولو النادي الأهلي ونظراؤهم في زد من أجل الاتفاق على اللاعبين الناشئين الذين سيرحلون من الأهلي لنادي زد ضمن صفقة مصطفى العش الذي انهى الأهلي إجراءات انتقاله للقلعة الحمراء لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة بنية البيع النهائي مع نهاية الموسم الجاري.

ويرغب زد في ضم بعض المواهب الشابة من الأهلي ضمن صفقة العش ويتم التفاوض حالياً حول انتقال ناشئ أو أثنين لمدة ستة أشهر أو موسم على سبيل الإعارة بخلاف المقابل المالي الذي سيحصل عليه زد ضمن الصفقة.

من ناحية أخرى ، تقام مباراة الأهلى أمام بيراميدز فى السابعة مساء الاحد المقبل على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة العاشرة ببطولة الدوري المصري.

الأهلى افتتح مشواره فى البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى، ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبى مع البنك الاهلى ثم فاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد ثم عاد لنغمة التعادلات وتعادل سلبياً مع إنبى ثم فاز على سموحة بهدفين دون رد ثم فاز على الجونة بهدفين دون رد ثم واجه فاركو وتعادل بهدف لكل فريق..وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 فى تاريخه.