الامارات | خورفكان والبطائح إلى نهائي كأس الصالات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل فريقا خورفكان والبطائح إلى نهائي بطولة كأس الإمارات لكرة قدم الصالات (بلاي أوف) للموسم الرياضي الحالي 2024-2025، حيث ستقام مباراة الذهاب يوم 11 فبراير على ملعب صالة البطائح، والإياب 28 من الشهر ذاته على صالة خورفكان.

وجاء تأهل خورفكان بعد فوزه على دبا الحصن في مباراتي نصف النهائي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين ذهاباً، وبستة أهداف لهدف في الإياب.

وتأهل البطائح بعد الفوز على الإقامة وشؤون الأجانب دبي ضمن الدور ذاته، بخمسة أهداف مقابل هدفين ذهاباً، وبستة أهداف لهدفين إياباً.