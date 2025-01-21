دوري أن بي ايه: سلتيكس يقسو على ووريرز في عقر داره

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس : قسا بوسطن سلتيكس حامل اللقب على مضيفه غولدن ستايت ووريرز عندما تغلب عليه 125 85 الاثنين في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين، فيما واصل كليفلاند كافالييرز المتصدر صحوته بفوزه على ضيفه فينيكس صنز 118 92.

في المباراة الاولى، سجل جايسون تايتوم 22 نقطة مع تسع متابعات وسبع تمريرات حاسمة قبل أن يجلس على دكة البدلاء طيلة الربع الأخير بعدما ضمن إلحاق فريقه أسوأ هزيمة لووريرز على أرضه منذ خسارته 104 149 أمام دالاس مافريكس في عام 1985.

وأضاف العملاق اللاتفي كريستابس بورزينغيس 18 نقطة وجايلن براون 17 نقطة لصالح بوسطن الذي استغل غياب درايموند غرين أحدث ضحايا الإصابة في صفوف غولدن ستايت ووريرز بعد إصابته في ربلة ساقه اليسرى السبت.

وقال تايتوم "هذه بعض المباريات الصعبة في الدوري، عندما يغيب بعض اللاعبين النجوم عن الفريق، يحصل اللاعبون الآخرون على دور مختلف. وقعنا ضحية لذلك مرات عدة هذا العام، لذا (كنا) نحاول فقط تأمين الفوز منذ البداية".

وبعد تقدمه بفارق 15 نقطة في الشوط الأول، سجل بوسطن سلتيكس 43 نقطة في الربع الثالث مقابل 24 فقط لأصحاب الأرض فتقدم الضيوف بفارق 46 نقطة (109 63).

وكان ستيفن كوري أفضل مسجل في صفوف الخاسر برصيد 18 نقطة، وأضاف البديل موزيس مودي 13 نقطة، وهما اللاعبان الوحيدان في غولدن ستايت اللذان سجلا أكثر من 10 نقاط.

وقال مدرب ووريرز ستيف كير "يتعين علينا أن نتخلص من هذه المباراة"، واصفا الهزيمة بأنها "محبطة".

وكانت هذه واحدة فقط من النتائج غير المتوازنة التي شهدتها رابطة الدوري في عطلة مارتن لوثر كينغ جونيور بسلسلة من المباريات طوال اليوم.

وفي الثانية، قاد دونوفان ميتشل فريقه كليفلاند كافالييرز الى مواصلة الصحوة وتحقيق الفوز الثاني تواليا عندما تغلب على فينيكس صنز 118 92 بتسجيله 33 نقطة مع خمس متابعات ومثلها تمريرات حاسمة.

ورد كليفلاند بقوة على خسارته السادسة هذا الموسم عندما سقط امام أوكلاهوما سيتي ثاندر متصدر المنطقة الغربية 114 134 الخميس الماضي، وحقق فوزه الثاني بعد الاول على مينيسوتا تمبروولفز 124 117 السبت.

ولم تساعد الإصابة التي تعرض لها إيفان موبلي وإيزاك أوكورو وكاريس ليفيرت في إبطاء تفوق كافاليرز الذي تقدم بفارق 32 نقطة في طريقه لتعزيز سجله الأفضل في الدوري إلى 36 6.