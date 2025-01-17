دوري أن بي ايه: أوكلاهوما يسقط كافالييرز في صراع القمة و40 نقطة لغيلجوس-ألكسندر

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس (الولايات المتحدة) : فرض الكندي شاي غيلجوس ألكسندر بتسجيله 40 نقطة نفسه نجما في صراع القمة بين أفضل فريقين في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين (أن بي ايه)، وقاد فريقه أوكلاهوما سيتي ثاندر لفوز ساحق على كليفلاند كافالييرز 134 114 الخميس.

على ملعب "بايكوم سنتر" في أوكلاهوما، قدّم غيلجوس الكسندر أداء مبهرا فسجل 40 نقطة للمرة الثامنة عشرة في مسيرته، ليثأر فريقه من خسارته أمام كافالييرز الاسبوع الماضي.

وأضاف ابن الـ 26 عاما إلى رصيده التهديفي 8 تمريرات حاسمة و3 متابعات، في حين ساهم مواطنه لوغوينتز دورت بـ 22 نقطة، منها 6 رميات ثلاثية من المسافات البعيدة، وسجل جايلن وليامس 19 نقطة.

وتصدر داريوس غارلاند قائمة أفضل المسجلين في كافالييرز مع 20 نقطة، فيما اكتفى دونوفان ميتشل بـ 8 نقاط فقط.

وتساوى كافالييرز وأوكلاهوما في صدارة منطقتيهما الشرقية والغربية تواليا مع 34 فوزا مقابل ست هزائم.

سعى غيلجوس ألكسندر إلى التقليل من أهمية الفوز بعد انتهاء المباراة، وقال لقناة "تي إن تي": "قدّمنا أداء جيدا الليلة. قمنا بالأشياء التي كان من المفترض أن نقوم بها".

وتابع "لكن بالنسبة لنا، كانت مجرد ليلة أخرى من كرة السلة، ليلة أخرى من التنافس معا، ليلة أخرى من المنافسة".

وأضاف "لقد كانت مباراة مثيرة. كانت منقولة على شاشات التلفزة. لكن بالنسبة لنا، نحن في ملعبنا أمام أفضل الجماهير في +أن بي ايه+. لقد بذلنا قصارى جهدنا وكانت النتيجة هي النتيجة".

أقرّ الكندي بأن فريق ثاندر شعر بالرضا عن إلحاق مثل هذه الهزيمة الشاملة بفريق كان قبل الخميس صاحب أفضل سجل في الدوري "هو أفضل الفرق ومن الواضح أنك تريد اختبار نفسك ضد الأفضل لمعرفة أين أنت حقا. لقد اختبرنا أنفسنا وأعتقد أننا نجحنا".

في كاليفورنيا، أنهى ساكرامنتو كينغز سلسلة من 5 انتصارات تواليا لمضيفه هيوستن روكتس بفوزه عليه 132 127.

وتألق في صفوف الفائز ديمار ديروزان بتسجيله 33 نقطة، وأضاف ماليك مونك 26 والليتواني الأميركي دومانتاس سابونيس 20.

في واشنطن، سجل الثنائي ديفن بوكر 37 نقطة وكيفن دورانت 23 نقطة وقاد فريقهما فينيكس صنز للتغلب على ويزاردز 130 123.