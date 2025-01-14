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الامارات | توتي يهزم ريفالدو في «أسبوع نجوم الكرة بالشارقة»

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الشارقة - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتم «أسبوع نجوم الكرة في الشارقة» فعاليات نسخته الثالثة، أول من أمس، بعد أن انطلق الجمعة الماضية، بمشاركة 145 لاعباً محترفاً في «الفوت غولف»، إلى جانب 22 من أساطير كرة القدم الدولية.

واستمتع الجمهور بمباراة «ليلة نجوم الكرة»، وتمكن فريق الإيطالي، فرانشيسكو توتي، من الفوز على فريق البرازيلي ريفالدو 11-9.

وشهدت الفعاليات أيضاً المباريات النهائية لكأس «جولة الأساطير للبادل» بمشاركة الإيطالي فرانشيسكو توتي، والمصري عصام الحضري، والأرجنتيني بابو غوميز، والإيطالي أليساندرو كوستاكورتا، وغيرهم من النجوم الدوليين.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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