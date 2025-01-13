الامارات | «طريق الأبطال إلى دبي» في «كوكاكولا أرينا» 25 الجاري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتواصل تحضيرات المقاتلين العالميين بشكل مكثف، ترقباً لخوض نزالات بطولة «طريق الأبطال إلى دبي»، التي ستقام في 25 يناير الجاري، في «كوكاكولا أرينا دبي»، وتنظمها رابطة المقاتلين المحترفين (PFL)، ضمن اتفاقية الشراكة مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، ومجلس دبي الرياضي.

وذكر مجلس دبي الرياضي، في بيان صحافي، أن البطولة تشهد مشاركة 24 مقاتلاً من 12 دولة، هي الإمارات وروسيا وإنجلترا، وإيرلندا والبرازيل والسعودية، ومصر والأردن وسورية، والجزائر وأوزبكستان وباكستان.

وتوجد حالياً الغالبية العظمى من المقاتلين المشاركين في النزالات المقبلة بدبي، للتحضير للبطولة بأقصى درجة ممكنة.

ومن بين المقاتلين الذين يخوضون تحضيراتهم في دبي حالياً، الثنائي الإيرلندي جون ميتشيل وناثان كيلي.

ويواجه ميتشل في النزال المقبل، الجزائري سهيل ثائري في الوزن الخفيف، وتحدّث ميتشل عن تحضيراته للبطولة قائلاً: «التدريبات لا تتوقف، أقوم بحصص تدريبية مرتين أو ثلاثاً في اليوم، بالنسبة لي كمقاتل محترف يجب أن تكون الرياضة كل ما يشغل بالك، وتضع كامل جهدك فيها، وأنا متحمس للغاية للفرصة التي أحصل عليها من رابطة المقاتلين المحترفين بخوض نزال في كوكاكولا أرينا، أمام حشد جماهيري كبير، وأتطلع إلى أن أحظى بالمساندة من جاليتي على المدرجات». وأضاف: «النزال المقبل يحتاج إلى كثير من العمل أمام منافس قوي، وما يميز الفنون القتالية المختلطة هو أن كل مقاتل يستعد بشكل كبير، وفي نهاية النزال نصافح بعضنا بعضاً ونمضي قدماً بروح رياضية عالية».