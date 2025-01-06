شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يختتم استعداداته اليوم لمواجهة سموحة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يختتم فريق كرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية اليوم، الاثنين، استعداداً لمواجهة سموحة غدا الثلاثاء، في اللقاء المؤجل ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري، وهي المباراة التي يسعى خلالها الفريق الأحمر لاستعادة الانتصارات من أجل مصالحة جماهيره الغاضبة من سوء النتائج، وآخرها الهزيمة من سباب بلوزداد الجزائري، وكذلك استعادة صدارة الدوري، حيث يتواجد في المركز الثالث برصيد 12 نقطة خلف الزمالك وبيراميدز المتصدرين برصيد 14 نقطة.

ويعكف الجهاز الفني للأهلي على تحضير لاعبيه معنويا وذهنيا وفنيا لمباراة سموحة، من خلال عقد محاضرات فنية ونظرية مع اللاعبين، من أجل تصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال المباريات الماضية، خاصة غياب التركيز عدم التركز الجيد داخل الملعب، كما يرغب في إجراء تعديلات على تشكيل الفريق الأحمر في تلك المواجهة الحاسمة في مشوار الأهلي ببطولة الدوري من أجل استعادة الثقة وتصحيح المسار.

ويواصل عمر كمال عبد الواحد لاعب النادى الأهلى الغياب عن فريقه فى مباراة سموحة المقبلة بالدوري، بسبب استمرار برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة فى الركبة.

وغاب عمر كمال عن مباراة الأهلى الأخيرة أمام شباب بلوزداد الجزائري بسبب شكواه من ألم فى الركبة.