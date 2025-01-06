شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يغلق صفحة الكأس للتركيز على مواجهة الإسماعيلي فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

أغلق الجهاز الفني للبنك الأهلي ، بقيادة طارق مصطفى، صفحة كأس مصر بعد الفوز على بترول أسيوط في دور الـ 32 بهدف نظيف، والتأهل لدور الـ16، وذلك للتركيز على مباراة الفريق القادمة أمام الإسماعيلي.

ويلتقي البنك الأهلي مع الإسماعيلي السبت المقبل 11 يناير، ضمن منافسات الجولة الثامنة بمسابقة الدوري والتي تقام باستاد القاهرة الدولي.

وكان البنك الأهلي فاز في الجولة الماضية على غزل المحلة بهدف نظيف في عقر داره.

وحصد البنك الأهلي 8 نقاط خلال مشواره بمسابقة الدوري، وذلك بعدما خاض 7 مباريات، حيث فاز أبناء طارق مصطفى في مباراتين وتعادلوا في مثلهما وخسر البنك الأهلي 3 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو البنك 6 أهداف واستقبلت شباكهم 8 أخرى.

واستهل البنك الأهلي مشواره في الدوري، بالهزيمة أمام الزمالك 3-2، ثم التعادل مع فاركو سلبياً، والهزيمة أمام بيراميدز 3-1، والتعادل مع الأهلي سلبياً، ثم فاز على مودرن سبورت 1-0، وخسر من سيراميكا 2-1، وأخيراً فاز على غزل المحلة 1-0.