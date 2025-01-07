53 قتيلا ضحايا زلزال التبت الصينية

وقدرت الهيئة الجيولوجية الأمريكية قوة الزلزال بـ 7.1 درجة، بينما أفادت الصين بأن قوته بلغت 6.8 درجة، وأشار مركز شبكات الزلازل الصيني إلى أن مركز الزلزال كان في تينجري، وهي مقاطعة تُعرف بالبوابة الشمالية لمنطقة إيفرست، ووقع عند الساعة 9:05 صباحًا (01:05 بتوقيت جرينتش).
وقالت وكالة الأنباء الصينية إن 53 شخصًا لقوا حتفهم، وأصيب 62 آخرون في الجانب التبتي.
وفي عام 2015، وقع زلزال بالقرب من كاتماندو، بلغت قوته 7.8 درجة، وأسفر عن مقتل 9 آلاف شخص وإصابة آلاف آخرين، بينهم 18 شخصًا في معسكر قاعدة جبل إيفرست إثر انهيار جليدي، وتتعرض الأجزاء الجنوبية الغربية من الصين ونيبال وشمال الهند للزلازل بسبب تصادم الصفائح التكتونية الهندية والأوراسية.
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