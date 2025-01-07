53 قتيلا ضحايا زلزال التبت الصينية

قالت السلطات الصينية إن زلزالًا بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر ضرب السفوح الشمالية لجبال الهيمالايا بالقرب من إحدى مدن التبت، مما أسفر عن مقتل 53 شخصًا على الأقل، كما تسبب بأضرار في المباني في نيبال وبوتان والهند أيضًا، وأشارت وزارة إدارة الطوارئ إلى أنه تم نشر نحو 1500 عامل إطفاء وإنقاذ للبحث عن أشخاص تحت الأنقاض.

وقدرت الهيئة الجيولوجية الأمريكية قوة الزلزال بـ 7.1 درجة، بينما أفادت الصين بأن قوته بلغت 6.8 درجة، وأشار مركز شبكات الزلازل الصيني إلى أن مركز الزلزال كان في تينجري، وهي مقاطعة تُعرف بالبوابة الشمالية لمنطقة إيفرست، ووقع عند الساعة 9:05 صباحًا (01:05 بتوقيت جرينتش).

وقالت وكالة الأنباء الصينية إن 53 شخصًا لقوا حتفهم، وأصيب 62 آخرون في الجانب التبتي.

وفي عام 2015، وقع زلزال بالقرب من كاتماندو، بلغت قوته 7.8 درجة، وأسفر عن مقتل 9 آلاف شخص وإصابة آلاف آخرين، بينهم 18 شخصًا في معسكر قاعدة جبل إيفرست إثر انهيار جليدي، وتتعرض الأجزاء الجنوبية الغربية من الصين ونيبال وشمال الهند للزلازل بسبب تصادم الصفائح التكتونية الهندية والأوراسية.