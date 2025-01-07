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ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال الصين إلى 95 قتيلاً

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ابوظبي - سيف اليزيد - أسفر زلزال قوي وقع في هضبة التبت، اليوم الثلاثاء، عن مقتل 95 شخصاً على الأقل، وترك العديد محاصرين، حيث شهدت المنطقة المرتفعة الواقعة غربي الصين وعبر الحدود مع نيبال، حدوث عشرات الهزات الارتدادية.

وقال مسؤولون بالمنطقة في مؤتمر صحفي، إن هناك 130 آخرين أصيبوا، بحسب ما أذاعته هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية.

ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عن مقر الإغاثة من الزلازل في التبت، أن الزلزال أسفر عن تضرر نحو 1000 منزل وإصابة 62 شخصاً، بالإضافة إلى القتلى.

ويشار إلى أن الزلازل تحدث في الصين بشكل متكرر على هضبة التبت أو أطرافها.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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