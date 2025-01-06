شكرا لقرائتكم خبر عن نجم ليفربول السابق: صلاح الأبرز لحصد جائزة الكرة الذهبية وهذه رسالتى لمرموش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث ديفيد فيركلوف نجم فريق ليفربول الإنجليزي السابق، عن تألق النجم المصري محمد صلاح مع الريدز هذا الموسم.

وقال ديفيد فيركلوف، في تصريحات تليفزيونية: "لا شك أن أداء محمد صلاح هذا الموسم رائعًا، من ناحية تسجيل الأهداف، أو الأهداف التي ساعد في تسجيلها، رغم ذلك أعتقد أن هناك بعض الجوانب في لعبه يمكن تحسينها، ولكن بالتأكيد، كما قلت، الأسلوب الذي يلعب به ليفربول يناسب صلاح".

وأضاف: "التكيف بينه وبين ترينت ألكسندر-أرنولد أو كونور برادلي يظهر بشكل جيد في الملعب، هم يعرفون كيف يستغلون نقاط قوته، لذلك، بناءً على أدائه هذا الموسم، فهو في حالة ممتازة، ومن الواضح أن مساهمته الكبيرة في تسجيل الأهداف حتى منتصف الموسم هي أداء رائع تجعله الأفضل في البريميرليج هذا الموسم".

وتابع: "بشأن جائزة الكرة الذهبية، أعتقد أن ذلك يعتمد عليه، لأنه يجب أن يحافظ على أدائه، أعتقد أن الاستمرارية أيضًا ستساعده، وإذا ظل في ليفربول، أعتقد أنه ستكون لديه فرصة أفضل ربما للفوز بالكرة الذهبية في المستقبل".

واستطرد: "لست عضوًا في لجنة التصويت على الجائزة، فإنه من الصعب قراءة أفكار العديد من الصحفيين في أوروبا، لكن بالتأكيد، ما حققه حتى الآن كان رائعًا وقد يكون ضمن الأبرز لحصد الجائزة في 2025".

واختتم فيركلوب عمر مرموش لاعب فرانكفورت الألمانى تصريحاته قائلا: لا أعلم إلى أين سيذهب مرموش، ولكن ربما أفضل وقت له للانتقال إلى الدوري الإنجليزي سيكون في الصيف بدلاً من الانتقالات الشتوية الحالية".