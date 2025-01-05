دورة هونغ كونغ: مولر يتوج باللقب بفوزه على نيشيكوري

الرياص - اسماء السيد - هونغ كونغ : أحرز الفرنسي ألكسندر مولر لقبه الاول في دورات الـ ايه تي بي على الاطلاق من خلال فوزه على الياباني كي نيشيكوري 2 6 و6 1 و6 3 في نهائي دورة هونغ كونغ المفتوحة لكرة المضرب الاحد.

وحسم مولر اللقاء بعد ساعة و43 دقيقة لينهي آمال اللاعب الياباني بإحراز لقبه الاول منذ ستة أعوام.

وأصبح مولر ثالث لاعب في تاريخ جولة المحترفين يفوز باللقب بعد أن خسر المجموعة الافتتاحية من جميع مبارياته في البطولة.

وقال مولر الذي من المفترض أن يتقدم 11 مركزا في التصنيف العالمي ليحتل المركز 56 وهو أعلى تصنيف له في مسيرته الاثنين "شكرا للجميع على الدعم الليلة".

وأضاف "لقد كان أسبوعا مذهلا بالنسبة لي حيث خسرت المجموعة الأولى في جميع المباريات".

وأردف "ليس لدي كلمات للتعبير عن ذلك. أنا آسف فقد فزت بالمباراة للتو ولكن شكرا للجميع".