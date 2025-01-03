بطولة فرنسا: الحارس الدولي بريس سامبا "يريد مغادرة" لنس

الرياص - اسماء السيد - ليل : أوضح البلجيكي ويل ستيل مدرب فريق لنس الفرنسي خلال مؤتمر صحافي الجمعة أن حارس المرمى الدولي وقائد الفريق بريس سامبا "تلقى عرضا" و"يريد مغادرة النادي"، في ظل تقارير صحافية تتحدث عن انتقاله إلى رين.

وقال المدرب البالغ من العمر 32 عاما للصحافيين "أعلن بريس عن رغبته مغادرة النادي".

وأضاف "لقد علمت منه بذلك خلال العطلة، وقال لي +أيها المدرب، تلقيت عرضا، وهذا ما أريد القيام به+. نخسر عنصرا مهما".

وبحسب صحيفة "ليكيب" الرياضية اليومية الفرنسية المتخصصة، توصّل لنس ورين إلى اتفاق مبدئي يقضي بانتقال حارس المرمى الدولي صاحب المباريات الدولية الثلاث بقميص منتخب فرنسا.

وانتقل سامبا إلى لنس في صيف العام 2022، ويُعتبر أحد اللاعبين المفضلين للمشجعين، علما أنه كان أحد المساهمين الأساسيين باحتلال الفريق المركز الثاني في الدوري المحلي موسم 2022 2023.

واعترف ستيل بأن رغبة الرحيل في منتصف الموسم "ليست وضعا مثاليا"، لكن "منذ اتخاذ سامبا قراره، لم يعد هنا ما يُمكن مناقشته. لن نحتفظ بلاعب يريد المغادرة".

وأكد البلجيكي الذي عُين في منصبه الصيف الماضي قادما من رينس "إنه شخصية ولاعب عظيم، ولكن سيُستبدل"، مشيرا إلى أن بديله إيرفيه كوفي الذي خاض 58 مباراة دولية مع منتخب بوركينا فاسو، سيكون أساسيا الأحد في مواجهة تولوز.

وتابع "لن يكون هناك لاعب أكثر أهمية من الفريق، خاصة في لنس".