فورمولا واحد: هاميلتون "متحمس للموسم المقبل" بعد انتقاله إلى فيراري

الرياص - اسماء السيد - لندن : قال البريطاني لويس هاميلتون الجمعة إنه "لا يسعني أن أكون أكثر حماسة للموسم المقبل" حيث يستعد بطل العالم سبع مرات لخوض موسمه الأول في صفوف فيراري ضمن بطولة العالم للفورمولا واحد.

وانضم هاميلتون إلى الصانع الإيطالي العملاق قادما من مرسيدس الذي فاز معه بلقب السائقين ست مرات.

وقال هاميلتون عبر حسابه الرسمي على موقع لينكيدين "لا يسعني أن أكون أكثر حماسة للموسم المقبل".

وتابع "الانضمام إلى سكوديريا فيراري، هناك الكثير للحديث عنه".

وأضاف السائق الإنكليزي الذي يبلغ عامه الـ40 الثلاثاء "إلى أي شخص يفكر في الانتقال إلى وظيفة جديدة في عام 2025: بادر إلى التغيير. سواء كنت تنتقل إلى مهنة جديدة أو تتعلم مهارة جديدة أو حتى تخوض تحديات جديدة، تذكّر أن إعادة الابتكار أمر قوي. فرصتك التالية في متناول يدك دائما.

وأردف "ها نحن نستقبل عام 2025، عام اغتنام الفرص الجديدة، والبقاء متعطشين، والمضي قدما نحو تحقيق الهدف. فلنجعله عاما لا يُنسى. أنديامو (هيا بنا)".

وأنهى هاميلتون رسالته باستخدام هاشتاغ "وظيفة جديدة"، إلى جانب صورة له يرتدي خوذة حمراء على متن سيارة كارتينغ خلال طفولته.

هاميلتون الذي انطلق نحو النجومية مع ماكلارين انضم إلى فيراري بعد 12 موسما في كنف مرسيدس، ومن المرتقب أن يخوض سباقه الأول معه في جائزة أستراليا الكبرى في ملبورن في 16 آذار/مارس.

كما من المتوقع أن يُعلن عن سيارته الجديدة لعام 2025 مع فيراري إلى جانب زميله شارل لوكلير من موناكو في 19 شباط/فبراير في مقر الفريق في مارانيلو شمالي إيطاليا، على أن تُجرى فترة الاختبارات في البحرين الأسبوع التالي.