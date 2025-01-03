بطولة إنكلترا: غوارديولا يعتبر أن "سيتي يحتاج للتفكير بمستقبل دي بروين"

الرياص - اسماء السيد - لندن : اعترف المدرب الإسباني بيب غوارديولا أنّ على مانشستر سيتي "التفكير" حيال مستقبل نجم الوسط البلجيكي كيفن دي بروين الذي يعاني من الإصابات وينتهي عقده مع نهاية الموسم.

وعانى ابن الـ33 عاما من سلسلة إصابات خلال الموسمين الأخيرين مكتفيا بالمشاركة في ثماني مباريات بالدوري الإنكليزي هذا الموسم.

ويستطيع دي بروين الذي انضم إلى سيتي في عام 2015، أن يفاوض أندية أجنبية بدءا من هذا الشهر، بهدف الانتقال بصفة مجانية مع نهاية الموسم.

ويُعد الدولي البلجيكي من بين أهم لاعبي سيتي في العقد الأخير حيث فاز معه بلقب الدوري ست مرات ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة.

وعند سؤاله الجمعة عن إجرائه محادثات مع دي بروين من أجل امكانية تجديد العقد أجاب غوارديولا "ليس من شأني".

وتابع "واجه مشكلات في العام ونصف العام الماضيين، على غرار ما حصل مع العديد من اللاعبين هذا العام، ولكن بالطبع عندما يكون ثابتا وجاهزا بدنيا ويمكنه اللعب بانتظام فهو لاعب مهم جدا بالنسبة لنا، إنّه لاعب حاسم".

وأوضح مدرب سيتي أنّ إبرام اتفاق جديد يعتمد على عدد من العناصر بما فيها الأداء وعمر دي بروين، مضيفا "أعتقد أنّ على النادي التفكير بالأمر".

وواجه سيتي أسوأ مراحله الفنية على الإطلاق منذ سنوات طويلة، حيث كان فوزه الأسبوع الماضي على ليستر هو الثاني له في 14 مباراة في جميع المسابقات.

ويحتل بطل إنكلترا الذي يستضيف وست هام السبت، المركز السادس في الدوري بفارق 14 نقطة عن ليفربول المتصدر، مع خوضه مباراة أكثر.

ورأى غوارديولا أنّ إبرام صفقات جديدة في سوق الانتقالات الشتوية هو أمر صعب، وأنّ على سيتي الذي عانى بشدّة من الإصابات هذا الموسم أن يوقع فقط مع لاعبين يناسبونه على المدى البعيد.

وقال "لن يكون الأمر سهلا. ربما نوقع وربما لا نوقع مع أي لاعب. يتعين على النادي أن يكون حكيما، وأن لا يفعل ذلك لمجرد القيام بالأمر".